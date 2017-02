‘Geen aanwijzingen voor meer stoffelijke resten MH17’

Uit beeldopnamen en verklaringen van journalist Michel Spekkers, die materiaal meenam van de plaats waar vlucht MH17 neerstortte, is niet op te maken dat er nog meer stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen van de slachtoffers liggen op de rampplek. Dat schrijft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Vorige maand droeg Spekkers, samen met collega Stefan Beck, op Schiphol resten over aan het Openbaar Ministerie die hij zei op de rampplek in Oost-Oekraïne te hebben gevonden. Onder het materiaal dat Spekkers meenam bleken ook menselijke resten te zijn. Nabestaanden eisten vervolgens dat het gebied waar het vliegtuig ruim twee jaar geleden neerstortte opnieuw moest worden onderzocht.

Minister Blok schrijft nu dat uit bestudering van de beelden van Spekkers blijkt dat de uitspraken van de journalist over de aanwezigheid van resten niet stroken met de feiten:

“Zijn eerdere uitlatingen dat er nog veel meer te vinden zou zijn, kan hij niet onderbouwen. Op de vele uren filmopnamen die hij als journalist ter plaatse heeft gemaakt en aan het onderzoeksteam heeft getoond, zijn geen stoffelijke resten of persoonlijke eigendommen te zien.”

Het meenemen van resten bij de rampplek kwam Spekkers op veel kritiek te staan, onder meer vanwege een tweet waarin hij vroeg bij wie hij de resten moest afleveren:

Spekkers bood vervolgens zijn excuses aan en zei het materiaal “juist voor de nabestaanden” te hebben meegenomen.