Flinke winst voor Air France-KLM dankzij KLM

Air-France-KLM heeft een goed financieel jaar achter de rug. In 2016 haalde de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij een nettowinst van 792 miljoen euro, na een nettowinst van 118 miljoen euro in 2015. De winst is veel hoger dan analisten hadden verwacht, zij rekenden op 415 miljoen euro. De stijgende lijn is te danken aan de lage olieprijs en kostenbesparingen. De rode cijfers uit de jaren 2011 tot en met 2014 lijken definitief voorbij.

De jaarcijfers zijn donderdagochtend vroeg bekend gemaakt in Parijs en worden later vanochtend toegelicht door onder meer Jean-Marc Janaillac en Pieter Elbers, bestuursvoorzitters van respectievelijk Air France-KLM en KLM.

De omzet van Air France-KLM daalde met 3,3 procent, van 25,7 naar 24,8 miljard euro. Het aantal passagiers steeg met 4 procent naar 93,4 miljoen. De netto schuld daalde met 652 miljoen naar 3,6 miljard euro.

Grotere bijdrage KLM

De operationale winst steeg met 269 miljoen naar 1 miljard euro. Opvallend is het grote verschil in bijdragen aan dat bedrijfsresultaat tussen de twee maatschappijen. Air France droeg 372 miljoen euro bij, KLM 681 miljoen euro. In 2015 lag dat nog heel anders, met een Franse bijdrage van 426 miljoen en een Nederlandse bijdrage van 384 miljoen euro. De bijdrage van Air France aan het gezamenlijke resultaat daalde met ruim 50 miljoen, die van KLM steeg met bijna 300 miljoen euro.

Het veel grotere aandeel van KLM is opmerkelijk omdat Air France bijna twee keer zoveel vliegtuigen heeft, 322 tegen 167 van KLM. Air France vervoert tweederde van alle passagiers. De hervormingen om kosten te besparen en de productiviteit te verhogen zijn bij KLM scuccesvoller dan bij Air France. Verzet van de Franse vakbonden zorgt voor stagnatie. Twee Franse stakingen vorige zomer, eerst van piloten en daarna van cabinepersoneel, zorgden voor een schadepost van 130 miljoen euro. Bij Air France vertrokken wel meer mensen: 1.400 voltijdsbanen, tegen 450 bij KLM.

De twee grootste onkosten voor luchtvaartmaatschappijen zijn personeel en brandstof. De personeelkosten van Air France-KLM bleven in 2016 stabiel op 7,4 miljard euro. De brandstofkosten daalden met ruim een kwart door de lage olieprijs, naar 4,6 miljard euro. Voor 2017 rekent het bedrijf op een rekening van 4,9 miljard euro.

Transavia

Transavia, de budgetdochter met een Nederlandse een een Franse tak, speelde vorig jaar quitte, na 35 miljoen euro verlies in 2015. Eerder deze week maakten KLM en Transavia bekend dat de verliesgevende basis in München, die nog geen jaar open is, eind oktober wordt opgeheven. De groei van Transavia moet komen uit Nederland en Frankrijk, niet langer uit andere Europese landen. De vrachtdivisie, waar vliegtuigen worden afgestoten, bleef gelijk met een verlies van 244 miljoen euro. De succesvolle onderhoudstak maakte 238 miljoen euro winst.

Het jaar 2017 is goed begonnen voor Air France-KLM, volgens topman Janaillac mede omdat Chinese toeristen weer naar Europa durven te komen, nadat ze na de aanslagen in Parijs en Brussel enige tijd wegbleven. Het bedrijf moet zich aanpassen aan onzekere geopolitieke en economische ontwikkelingen, aldus Janaillac, en een antwoord vinden op overcapaciteit en felle concurrentie van met name de drie maatschappijen uit de Golfstaten.