Er is ‘nul chaos, de lekken zijn echt, het nieuws is nep’

Na vier weken waarin de affaires zich opstapelden, heeft president Donald Trump in een persconferentie duidelijk gemaakt dat hij kiest voor escalatie. Trump zei dat ambtenaren en media samenwerken om zijn presidentschap te ondermijnen, en noemde alle onthullingen over banden van zijn campagne met Rusland ‘nepnieuws’. Volgens Trump is er „nul chaos” in het Witte Huis. „Het is een soepel draaiende machine.”

Niet eerder in de recente geschiedenis ontspoorde een persconferentie vanuit het Witte Huis zo volledig. Trump was op veel momenten incoherent, oogde woedend en gefrustreerd, en beledigde meerdere journalisten die vragen stelden. Een Joodse journalist die vroeg naar antisemitische incidenten werd berispt om zijn „beledigende” vraag. Een Afro-Amerikaanse journalist verzocht hij voor hem een vergadering te organiseren met zwarte Congresleden. CNN beloofde hij voortaan „Very Fake News” te noemen. Trump zei: „Morgen zijn de krantenkoppen: ‘Trump raast en tiert’. Ik raas en tier niet. Ik heb het naar mijn zin.”

Trump ontkende dat de ontslagen nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn fouten had gemaakt. „Hij deed niets verkeerd. Het enige slechte was dat de informatie aan andere mensen, onder wie jullie, werd gegeven.” Eerder in de week werd Flynn ontslagen na onthullingen over zijn contacten met de Russische ambassadeur. „Ik heb hem niet weggestuurd. Maar ik had het kunnen doen, als ik dacht dat hij zijn werk niet deed.”

Trump noemde het lekken van de belastende informatie over Flynn „illegaal”, en beloofde een onderzoek naar de bron. Maar hij zei ook dat het nieuws over Flynn „nep” was. Toen hierover werd doorgevraagd, zei hij: „De lekken zijn echt. Maar het nieuws is nep, want er is zoveel nieuws nep.”

Republikeinen in het Congres gaven deze week signalen dat ze van Trump betere antwoorden verwachten op het Rusland-dossier. De Senaat lijkt een onderzoek in te gaan stellen naar de exacte samenwerking tussen Rusland en Trumps getrouwen, waarbij Flynn mogelijk onder ede zal worden gehoord.

Hoewel Trump steeds meer kritiek krijgt over zijn vaagheid rondom Rusland, kwam hij niet met duidelijke antwoorden. Hij ontkende dat hij contact had met de Russische regering, op twee gesprekken met president Poetin na. Hij wilde, zei hij, de relatie met Rusland verbeteren, want „een nucleaire holocaust zou ongekend zijn”.

Trump koos donderdag voor de aanval tegen journalisten, ambtenaren en rechters. Over de drie rechters in San Francisco, die zijn decreet voor een immigratiestop tegenhielden, zei hij: „In 80 procent van de gevallen worden hun vonnissen vernietigd. Ik weet niet of het waar is, ik heb dat getal gehoord.” De regering gaat overigens niet in beroep bij het Hooggerechtshof. Trump zei volgende week met een nieuw immigratiedecreet te komen.

Zaterdag organiseert hij een grote bijeenkomst voor zijn aanhangers in Florida, zoals hij tijdens de campagne veel deed. Ook stuurde hij een enquête rond over de media, met vragen als: „Vindt u dat de mainstream media eerlijk over onze beweging hebben bericht?”

Hoewel veel Republikeinen in Washington hoopten dat Trump zich presidentiëler zou gedragen, liet hij hiermee merken dat hij terugkeert naar zijn oude stijl. Naaste medewerkers als Steve Bannon adviseren hem al langer deze rol te blijven spelen, omdat die hem in november de winst opleverde. Daardoor komt een conflict met zijn eigen partij snel dichterbij.