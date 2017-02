Waarom het niet goed gaat met ingenieursbureau Arcadis

„Je moet groot zijn om relevant te zijn.” Zo verklaarde topman Neil McArthur drie jaar geleden in NRC de internationale veroveringstocht waar zijn werkgever Arcadis toen mee bezig was. Het ingenieursbureau, dat ontwerpen maakt voor onder andere gebouwen en infrastructuur, deed de ene na de andere overname. Beleggers vonden het prachtig. Tussen 2012 en 2015 ging de aandelenkoers alleen maar hoger en hoger.

Maar zoals wel vaker: toen kwam de klad er ineens in. Kort na het begin van 2015 verloor Arcadis (27.000 werknemers, actief in 70 landen) zijn status als beurslieveling. De resultaten begonnen tegen te vallen. Inmiddels is bijna de helft van de beurswaarde van ruim 2 miljard euro in 2014 – het hoogtepunt – verdampt.

Donderdag kreeg de aandelenkoers van het bedrijf een nieuwe klap. Die daalde met meer dan 9 procent. Directe aanleiding: de publicatie van de jaarcijfers over 2016. Die gaven in de ogen van beleggers weinig reden tot juichen. De winst daalde met 34 procent ten opzichte van het jaar daarvoor, naar 91 miljoen euro.

Expansie als probleem

Een van de problemen van Arcadis komt voort uit de internationale expansie. Om precies te zijn: uit de overname van het Britse ingenieursbureau Hyder in 2014 – de grootste acquisitie van allemaal (360 miljoen euro). Die blijkt achteraf niet zo heel goed uit te pakken. Hyder doet veel opdrachten voor klanten in het Midden-Oosten. Maar veel van die klanten blijken niet de beste betalers, zegt analist Joost van Beek van vermogensbeheerder Theodoor Gilissen. „De betalingsmoraal in Saoedi-Arabië is anders dan hier”, zegt hij. De lage olieprijs vorig jaar helpt de Saoediërs ook niet.

Dat drukt de winst. En dan zijn er ook nog andere regio’s waar betalingsachterstanden zijn. Brazilië bijvoorbeeld. Als gevolg van de economische malaise daar betalen klanten ook minder goed. Arcadis heeft nu openstaande rekeningen ter hoogte van 678 miljoen euro. 137 miljoen daarvan had meer dan 120 dagen geleden al betaald moeten zijn.

Een strategie van overnames leidt dus wellicht tot internationale dominantie, maar je kunt er ook mis mee schieten. Althans: „Niet alle overnames pakken goed uit”, zegt analist Edwin de Jong van de Haagse bank NIBC. Hij benadrukt dat hij de strategie nog steeds goed vindt. „Maar de laatste jaren zaten er wel een paar heel grote, moeilijk verteerbare overnames bij. Dat is het risico wat je loopt.”

Topman McArthur is inmiddels vertrokken. Hij stapte eind vorig jaar op, vanwege „meningsverschillen”. Het ging toen al een tijdje niet meer zo goed met Arcadis.

Zorgenkindje

Van beurslieveling naar zorgenkindje dus. Maar zowel analist Van Beek als De Jong zegt lichtpuntjes te zien. In het vierde kwartaal nam de schuld af en het werkkapitaal verbeterde. Beleggers zijn volgens Van Beek momenteel vooral bang dat Arcadis, als gevolg van de financiële moeilijkheden, zijn afspraken met de banken niet meer kan nakomen. Die zorgen voor financiering. Die vrees is niet zo gek, want ook Van Beek denkt dat het ingenieursbureau het in het komende halfjaar nog wel zwaar blijft hebben.

Maar „het dieptepunt” is nu wel achter de rug, vermoedt hij. Ook De Jong denkt dat. Misschien dat Arcadis in de VS bijvoorbeeld kan profiteren van nieuwe investeringen in infrastructuur die president Trump beloofd heeft. De economie daar trekt ook aan. Trump heeft dan wel weer weinig op met het milieu, zegt De Jong . En Arcadis doet ook veel milieuprojecten. Dat is weer een „risico”.