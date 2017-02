Lou Reed: een sadistische popheld

‘Heb je al een titel voor je boek?’’ vraagt een van de geïnterviewden aan Howard Sounes, de biograaf van Lou Reed. „Noem het The Hateful Bitch.”

Sounes nam de suggestie niet over, maar inderdaad: nog nooit heb ik zo vaak het woord ‘klootzak’ in een biografie gelezen. De Amerikaanse rockzanger was een chagrijnige, manipulatieve bullebak die eerst mensen dicht naar zich toe trok, om ze vervolgens met plezier naar beneden te halen en af te danken. Hij vernederde zijn musici, hij sloeg zijn vrouwen.

Voor bewonderaars is het altijd even slikken als een held zo wordt uitgekleed, als in Notes From the Velvet Underground. The Life of Lou Reed. Als je Lou Reed alleen van zijn muziek kent, dan valt deze karakterschets moeilijk te rijmen met de gevoeligheid, eruditie en humor die hij in zijn songs laat zien.

Dus eerst zijn werk. Lou Reeds band The Velvet Underground (1964-1970) is even invloedrijk als The Beatles – zeker in de alternatieve rock. De enorme invloed van de band loopt van Bowie, punk, new wave, grunge tot duizenden rockbands nu. Popmusicus Brian Eno zei ooit: ‘Van de eerste lp van The Velvet Underground zijn maar 30.000 exemplaren verkocht. Maar iedereen die er een kocht, is zelf een band begonnen.’ Zelfs de Tsjecho-Slowaakse president Václav Havel zei dat de Fluwelen Revolutie was beïnvloed door de muziek van The Velvet Underground.

Shocktherapie

Reed cultiveerde zorgvuldig het imago van de New-Yorkse bohémien: hij deed alsof hij heroïne spoot op het podium, droeg make-up, zei dat hij homo was (later bi), schopte om zich heen. Dat terwijl hij een joods middenstandskind was uit het slaapstadje Freeport op Long Island. Zijn vader was registeraccountant.

Elk verhaal over Reed begint met de shocktherapie die hij als tiener kreeg, volgens Reed omdat zijn ouders zijn homoseksualiteit de kop in wilden drukken. Vaak schetste hij het beeld van de randstedelijke hel waar geen plaats was voor afwijkende types zoals hij.

Howard Sounes: Lou Reed. Een leven in The Velvet Underground. Vert. Robert Neugarten. Xander, 360 blz. € 22,50 ●●●●●

Volgens Sounes (1965) lag het genuanceerder: Reed had liefhebbende ouders, die zich geen raad wisten met hun zoon. Het zorgenkind had ‘zenuwinzinkingen’ – later werd hij gediagnosticeerd als bipolair – en de artsen schreven elektroshocks voor; niet ongebruikelijk in die tijd.

Zijn bevrijding kwam toen hij letteren studeerde, onder anderen bij de door hem bewonderde dichter Delmore Schwarz. Reed wilde ook dichter worden – samen met Dylan en Cohen behoort hij tot de grote tekstdichters van de Amerikaanse popmuziek. Tegelijk dreef hij op de campus een heroïnehandel. De voorraad verborg hij op de kamer van zijn vriendin, die ook de bestellingen bezorgde, zodat hij zelf buiten schot bleef.

Reed onderscheidde zich verder van de andere studenten doordat hij graag rondhing op Manhattan, tussen de junkies, in zwarte danstenten en in jazzclubs, om naar free jazz te luisteren. Hij raakte bevriend met altviolist John Cale, die conservatorium had gedaan en samenwerkte met componisten als La Monte Young en John Cage – pioniers van de minimal music. Samen met Cale vormde hij in 1964 The Velvet Underground.

Indertijd vond bijna niemand er iets aan. De band speelde op happenings van Andy Warhol, die de band financierde en ook de bananenhoes van de eerste lp ontwierp. Daardoor kregen ze wel aandacht, maar die was negatief. Critici dachten dat Warhol een persiflage op een popgroep maakte, een provocatie, bedoeld om de mensen de zaal uit te jagen.

Succes kreeg Reed pas nadat hij uit de band was gestapt. Zijn tweede solo-elpee, Transformer (1972) was een hit, met klassiekers als ‘Walk on the Wild Side’, ‘Satellite of Love’ en ‘Perfect Day’. Dankzij producer David Bowie kreeg het album een licht, jazzy geluid. De teksten gaan over Warhols bonte entourage van junks, travo’s en transvrouwen.

Victor Bockris: Transformer. Het verhaal van Lou Reed. Vert. L. Schreuder e.a. Kosmos, 624 blz. € 22,- ●●●●●

Die succesplaat liet hij volgen door Berlin (1973); zware symfonische pop met zwart-romantische teksten. Nu wordt Berlin als een meesterwerk gezien, maar in die tijd omschreven critici de plaat als ‘een ramp’, en Reed had zijn populariteit weer verspeeld. Dit patroon loopt door zijn hele carrière: na elk kort succes volgde een lange periode van neergang.

Eerste biografie

Victor Bockris (1949), de eerste biograaf van Reed, maakte na de dood van de zanger een update van zijn biografie uit 1994: Transformer. The Complete Lou Reed Story. Hij schilderde Reed wel erg zwart af, vonden critici toen. Maar Howard Sounes onderschrijft Bockris’ visie volledig, en met een lange rij bronnen. Dat is de voornaamste kwaliteit van Sounes: zijn boek is goed onderbouwd, nuchter, en vrij van de pseudo-freudiaanse onzin die Bockris’ boek ontsiert.

Bockris’ biografie is echter veel aanstekelijker geschreven. En hij zit beter in de wereld van Reed. Juist doordat hij kritische afstand ontbeert en zich veel meer vrijheden veroorlooft, loopt het boek soepeler. Hij maakt kleurrijke scènes van gebeurtenissen waar hij zelf niet bij was en waar hij ook geen bronnen voor noemt. Zo loopt hij met de jonge Reed de psychiatrische kliniek in en volgt hem in de behandelkamer, waar Reed zijn elektroshocks krijgt.

Typerende scène in Bockris’ boek: de Duitse chanteuse Nico – ze zong op het debuut van The Velvet Underground – komt in de jaren ’70 bij Reed in New York logeren. Zij is verslaafd aan heroïne en aan lager wal geraakt. Al snel begint Reed de gevoelige vrouw te sarren. Als Nico snakt naar drugs, maar geen geld heeft, zwaait Reed treiterig met een drugszakje voor haar neus, steekt het daarna bij zich en laat haar alleen achter.