Achter de coulissen van het theater in de openbare bibliotheek van Amsterdam werd de politiek opeens klein. Om de presentatie van de jongerenkieswijzer op te luisteren was er een debat tussen politici van de elf (!) belangrijkste politieke partijen – en dan deden ChristenUnie, 50Plus en PVV nog niet eens mee – en vooraf stonden al die politici met de organisatie te bekvechten over wie vijftien seconden met wie in debat mocht over welk onderwerp.

Winnaar van dat debat werd Madeleine van Toorenburg (CDA) omdat ze anders zou opstappen in haar zwart-witte jurk. Sylvana Simons (Artikel 1) die in het echt veel frêler was dan op televisie, deed ook mee aan dat verbaal duwen en trekken, maar implodeerde nadat de vertegenwoordigers van Denk verlaat binnenstapten. Voorop lijsttrekker Tunahan Kuzu, op de voet gevolgd door nummer 2 Farid Azarkan, een eigen cameraploeg die alles filmde en wat voorlichters die zichzelf voorstelden als ‘denkers’.

Sylvana Simons haalde een boek uit haar tas en deed opeens alsof ze al een hele tijd zat te lezen. Naast haar zat haar campagneman Ian van der Kooye heel erg op zijn telefoon te kijken. Tunahan Kuzu en Farid Azarkan gaven iedereen heel nadrukkelijk een hand en sloegen Sylvana nog nadrukkelijker over. Mooi hoe Kuzu zich daarna publiekelijk verexcuseerde dat hij er helaas weer vandoor moest, maar hij was toch blij dat hij deze bibliotheek was binnengelopen om iedereen behalve Sylvana een hand te geven. Nou, hij ging maar weer. Daaag iedereen behalve Sylvana, die nog maar eens een bladzijde omsloeg. Hij had ook kunnen volstaan met de mededeling dat hij was gekomen om Sylvana te intimideren.

Farid Azarkan keek van achter het gordijn de zaal met 260 jongeren in en concludeerde dat het een thuiswedstrijd werd. Achterin zat inderdaad een hele pluk aanhang voor wie democratie zoveel betekende als een turquoise Denk-muts over je hoofd of hoofddoek trekken.

Sylvana werd door Azarkan gezocht.

Als ze dan al wat zei, wat met zoveel politici nog niet makkelijk was, sneerde hij vanuit het niets over de anderen heen dat Sylvana heel goed had opgelet in haar tijd bij Denk. Sylvana rolde met haar ogen vanachter die enorme bril en vroeg zich nog net niet hardop af waarom hij haar weer moest hebben. Toen iemand uit het publiek aan Azarkan vroeg hoe of ze bij Denk over de positie van lhbt’s op islamitische scholen denken en hij antwoordde dat ze zich bij Denk aan de Nederlandse wet houden, keerden haar kansen. Alsof de bal voor open doel opeens voor haar voeten hobbelde. Ze had in haar Denk-tijd inderdaad goed opgelet en gezien dat ze daar heel zenuwachtig van lhbt’s werden. Reden om er heel veel van op de lijst van Artikel 1 te zetten.

heeft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.