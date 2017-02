Achmea verwacht groot verlies over 2016

Zorgverzekeraar Achmea verwacht over 2016 een verlies te lijden van 380 miljoen euro. Dat maakte het bedrijf donderdagochtend bekend, in aanloop naar de presentatie van de jaarcijfers in maart.

Het verlies wordt onder meer veroorzaakt doordat Achmea meer geld apart houdt voor letselschades, door een hoger dan verwacht gebruik van medicijnen en door een afboeking op de Turkse verzekeringsactiviteiten. In de eerste helft van 2016 zijn de resultaten “sterk beïnvloed door de hagelcalamiteit van juni”. Toen zorgde uitzonderlijke hagel – een soort ijsballen – voor miljoenenschade in het zuiden van Nederland. De hagel kostte Achmea 152 miljoen euro.

Eind vorig jaar werd bekend dat Achmea, de grootste verzekeraar van Nederland, de komende drie jaar tweeduizend banen gaat schrappen. Bij Achmea werken ongeveer 15.000 mensen. Deze reorganisatie kost Achmea ook “meer dan 100 miljoen”.