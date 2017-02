Wetsvoorstel Oklahoma: inspraak mannen bij abortus

Het Huis van Afgevaardigden van Oklahoma gaat binnenkort stemmen over een wetsvoorstel dat vrouwen die een abortus willen verplicht om toestemming te vragen aan de vader. Republikein Justin Humphrey diende op dinsdag het voorstel in bij de commissie voor Volksgezondheid. De vijf Republikeinen van de zevenkoppige commissie stemden voor en stuurden het voorstel zo door naar het volledige Huis van Afgevaardigden. Dat melden Amerikaanse media.

Het wetsvoorstel verbiedt abortus in het geval van geboorteafwijkingen en verplicht vrouwen om toestemming te vragen bij de vader van het kind, tenzij er sprake is van medische noodzaak, incest of seksueel misbruik. Vrouwen moeten bovendien de identiteit van de vader van het kind kenbaar maken aan de arts die de procedure uitvoert.

Gastheer

Humphrey raakte eerder deze week in opspraak vanwege zijn uitspraken tegen The Intercept over het wetsvoorstel. “Ik snap dat [vrouwen] het hun lichaam vinden. Maar in zo’n geval vind ik je een ‘gastheer’.” Sommige Amerikanen spraken hun afschuw daarover uit op social media.

Volgens critici is het voorstel ongrondwettelijk. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft een soortgelijke wet in 1992 al van tafel geveegd. Verschillende staten met een Republikeinse meerderheid probeerden de afgelopen jaren abortus terug te dringen met strengere regelgeving. Zo liep het aantal abortusklinieken in de oerconservatieve staat Texas sterk terug na de invoering van strenge regels over de invulling van abortusklinieken in 2013. Delen van die wet werden overigens in 2016 door het Hooggerechtshof naar de prullenbak verwezen.