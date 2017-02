Robben helpt Bayern op weg naar zege op Arsenal

Bayern München heeft woensdagavond in de achtste finales van de Champions League een ruime overwinning geboekt op Arsenal. In de eigen Allianz Arena werd het 5-1 voor de Duitse recordkampioen. De score werd geopend door Arjen Robben, een doelpunt met zijn handelsmerk: naar binnen kappen en de bal in de verre hoek krullen.

Arjen Robben! 😍 Second wordie of the night 👌 pic.twitter.com/CyUlaVbL8G — Dan (@FarterVickers) February 15, 2017

Heel even leek Arsenal die treffer probleemloos te boven te komen, toen de Britse ploeg na een half uur een strafschop kreeg. In eerste instantie werd het schot van Alexis Sánchez nog gekeerd door doelman Neuer, maar bij de herkansing schoot de Chileense spits wel raak. Direct daarna gaf Arsenal het initiatief echter weer uit handen.

De genadeklap volgde uiteindelijk tien minuten na rust, toen Bayern in tien minuten tijd drie keer wist te scoren. Eerst was het Robert Lewandowski die na 55 minuten een hoge voorzet inkopte en drie minuten later maakte Thiago Alcántara de 3-1 met een laag schot. Diezelfde trof na ruim een uur nogmaals het doel, waarna de ingebrachte Thomas Müller vlak voor tijd de eindstand bepaalde.

Real goed op schot tegen Napoli

Titelverdediger Real Madrid was in het andere duel op de woensdagavond ruimschoots te sterk voor Napoli. De club uit de Spaanse hoofdstad won in eigen huis met 3-1. Wel kwam Napoli nog op voorsprong, toen Lorenzo Insigne al na acht minuten het Madrileense doel trof. Karim Benzema, Toni Kroos en Casemiro bogen die achterstand echter om in een comfortabele overwinning.