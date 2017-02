Kijken: in Texas sluit de ene na de andere abortuskliniek

“Weet je echt zéker dat je de echo niet wilt zien?” Het is een vraag die dokter Shannon Carr haar patiënten liever niet zou stellen. Want zodra ze de foetus in hun buik zien en het hartje zien kloppen wordt de keuze om de abortus door te zetten alleen maar moeilijker. Maar ze moet het wel vragen, van de wet.

Carr is een van de hoofdpersonen in The Provider, een prijswinnende documentaire van jonge Amerikaanse filmmakers over abortus in Texas. In de zuidelijke staat wordt het vrouwen de laatste jaren telkens moeilijker gemaakt om een ongewenste zwangerschap af te breken. Advocate Sarah Weddington, die een belangrijke rol speelde bij de legalisatie van abortus in de VS, zegt daarover:

“Ze verbieden vrouwen niet om een abortus te plegen, maar ze maken de procedure wel onbereikbaar.”

Zo moeten vrouwen in Texas niet alleen een verplichte echo ondergaan, maar mogen ze de abortuspil alleen in de eerste zeven weken nemen, terwijl dat in veel andere staten acht weken of langer is. En voor van de kliniek van Carr staat eigenlijk permanent demonstranten, die vrouwen belagen en inwrijven dat ze op het punt staan een moord te plegen.

Uren reizen naar een kliniek

Ook aan de klinieken worden steeds strengere eisen gesteld. Zo voerde Texas in 2013 twee wetten in die stellen dat klinieken volledig gebouwd en uitgerust moeten zijn als operatiekamers en moet ergens in een straal van 50 kilometer een ziekenhuis staan, waar vrouwen kunnen worden opgenomen in geval van nood.

Hoewel het Hooggerechtshof door die twee wetten vorig jaar een streep zette, was de schade al gedaan: in een paar jaar daalde het aantal klinieken van meer dan 40 naar ongeveer 20. Als het aan de staat zelf had gelegen waren de eisen zelfs zo streng geworden dat er nog maar 9 klinieken open hadden kunnen blijven.

Voor vrouwen betekent dat soms dat ze uren moeten rijden voordat ze bij een kliniek zijn. Een enorme achteruitgang, vindt Carr.