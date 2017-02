Filmoverzicht: versmelten met Jackie en dwingende T2

●●●●● T2 Trainspotting: Drama Boyle laat zijn vertrouwde, niet langer revolutionaire, stijlarsenaal op deze episodes los: scheve ‘dutch angles’, freeze frames, slowmotion, versnelling, extreme close-up, bizarre camerastandpunten, flashback en flashforward, flitsmontages, harde muziek. Het werkt nog steeds: T2 is dwingend als een voortstampende trein. Lees de recensie: Dwingend als een trein die voortdendert Regie: Danny Boyle. Met: Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner. In: 73 bioscopen.

●●●●● Jackie: Biopic Op basis van een geraffineerd scenario van Noah Oppenheim maakte hij van zijn Jackie geen melodrama, geen leven-op-film en ook geen period piece. Hij breekt om te beginnen het elegante jarenzestig-tijdsbeeld af door te filmen in de stijl van de televisie en de reportage van die tijd: smoezelige kleuren, grillige shots. De enige die hij volgt is Jackie. Wil een ander personage in beeld dan zal het zich met haar moeten verstaan. Afstand neemt regisseur Larraín niet. Relativeren doet hij ook niet. Kijk naar Jackie en je ziet een film over een bewustzijnsvernauwing. De filmkijker versmelt met Jackies roes en die roes duurt vier dagen. Lees de recensie: De weduwe die niet wilde wijken Regie: Pablo Larraín. Met: Natalie Portman. In: 58 bioscopen.

●●●●● Lucas & Abel: Vleugelbroertjes: Familiefilm Hoewel er gedeeltelijk is gewerkt met getrainde vogels, wordt de natuur in Vleugelbroertjes niet suikerzoet voorgesteld. Het is eten of gegeten worden. De menselijke personages zijn zo eendimensionaal en hun trauma’s en emoties worden zo kort door de bocht behandeld, dat het contrast met het beoogde realisme in de rest van de film erg groot is. Lees de recensie: Tegen de natuur valt niet op te animeren Regie: Gerardo Olivares. Met: Manuel Camacho. Stemmen: Sander de Heer, Tom Bohmer. In: 29 bioscopen.

●●●●● Spokenjagers: Jeugdfilm Voor ouders is het even wennen aan de nasynchronisatie en de wat kinderlijke en soms zelfs oubollige toon, maar als Spokenjagers eenmaal een beetje op stoom is, valt er toch wel een en ander te genieten. Lees de recensie: Spannende spookfilm Regie: Tobi Baumann. Met: Anke Engelke, Milo Parker, Karoline Herfuhrt. In: 99 bioscopen.

●●●●● Fences: Toneelverfilming Denzel Washington acteert alsof hij nog in het theater staat. Daarnaast lukt het Washington in zijn rol als regisseur niet om van Fences ook echt film te maken, het blijft verfilmd toneel dat helaas helemaal niets aan de verbeelding overlaat. Lees de recensie: ‘Fences’ blijft te veel verfilmd toneel Regie: Denzel Washington. Met: Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson, Jovan Adepo, Russell Hornsby. In: 21 bioscopen.

●●●●● Réparer les vivants: Drama Het probleem van Réparer les vivants is dat de medische operatie zo delicaat, gewetensvol en professioneel verloopt dat Réparer les vivants zomaar een chique opdrachtfilm van de Stichting Orgaandonatie had kunnen zijn, met ook nog een les over het belang van veiligheidsriemen ingebouwd. Lees de recensie: Hoe een hart uit het ijs komt Regie: Katell Quillévéré. Met: Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval. In: 10 bioscopen.