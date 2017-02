Evacuatie rond stuwdam Californië opgeschort

Inwoners van het gebied rondom de Oroville Dam in Californië mogen terug naar huis. Zondag gaven autoriteiten het bevel tot evacuatie omdat de stuwdam overstroomde, maar het gevaar lijkt tijdelijk geweken.

In plaats van een evacuatiebevel geldt nu een evacuatiewaarschuwing. Inwoners moeten paraat blijven om het gebied te verlaten als het water wederom te veel stijgt tijdens kleinere stormen die woensdag worden verwacht.

Winterstormen zorgden de afgelopen weken voor een uitzonderlijk hoog waterpeil en mankementen in de noodafvoer van de stuwdam. Dorpen en steden ten noorden van de dam dreigden te overstromen. Bijna 200.000 inwoners werden geëvacueerd.

Een acute noodsituatie werd afgewend nadat de autoriteiten zondag het bevel gaven tot de evacuatie van inwoners uit het gebied. Sinds mensen hals over kop in hun auto’s stapten, is het waterpeil enkele meters gedaald. Maar de doelstelling van een daling van 15 meter is nog niet in zicht, en met neerslag op komst deze week is de crisis volgens de autoriteiten nog niet voorbij.

Smeltwater

Bovendien krijgt de dam dit voorjaar nog te maken met smeltwater van grote hoeveelheden sneeuw die deze winter zijn gevallen in het Sierra-Nevada-gebergte. De dam is met 235 meter de hoogste in de Verenigde Staten en controleert het waterniveau van Lake Oroville, het op één na grootste reservoir van Californië op ruim honderd kilometer ten noorden van de hoofdstad Sacramento.