De Haagse Stemming: Teeven beheerst het nieuws, PVV daalt, CDA wil gewapende drones

Nu Rutte net als Wilders televisiedebatten ontloopt, moet hij zich in de Kamer verantwoorden. Of debatteren ze bij RTL wel zonder de koplopers, die hun voorsprong zien slinken. Buma wil IS met drones bombarderen. Kuzu geeft trollen toe. En een NRC-panel geeft Jessias meeste kans op links leiderschap.

UITSTEL/AFSTEL: De voordracht van Fred Teeven bij de Raad van State is uitgesteld, nadat bleek dat Lodewijk Asscher er niet van op de hoogte was. De RvS, onder leiding van CDA’er Piet Hein Donner, had zelf om de benoeming van Teeven als staatsraad gevraagd. Verantwoordelijk minister Ronald Plasterk ging daar, toen nog in overleg met Ard van der Steur, in mee. Maar Teeven wordt vrijdag niet voorgedragen in de ministerraad en het is de vraag of zijn benoeming überhaupt door kan gaan, schrijft politiek verslaggever Annemarie Kas. Teevens aanstelling als wetgevingsadviseur is controversieel om (de nasleep van) de deal die hij in de vorige eeuw sloot met drugscrimineel Cees H.

Bonnetje: Nieuwsuur-journalist Bas Haan maakte van de gelegenheid gebruik om opnieuw zijn onderzoek naar die affaire in het nieuws te brengen. Gisteren onthulde hij de namen van alle naaste adviseurs van Rutte - ambtenaren, zijn woordvoerder en zijn politiek assistent - die geïnformeerd zouden zijn over de herinneringen van Teeven aan de omvang van de deal. De Kamer wil volgende week opnieuw een debat met de premier, waarin zowel zijn (politieke) verantwoordelijkheid voor het hebben van die informatie, als zijn betrouwbaarheid weer ter discussie staan.

DEBATSOAP RETURNS: Het is nog nét niet zo’n langslepende kwestie als de bonnetjesaffaire, maar ze doen bij RTL hun uiterste best. Het ‘premiersdebat’ op 26 februari gaat toch door, maar zonder koplopers Wilders en Rutte. Naast Buma, Pechtold en Klaver mogen ook Asscher en Roemer komen.

PVV-peiling: De vraag is of Wilders zijn campagnestrategie niet toch moet aanpassen, want de PVV zakt in de peilingen. In de nieuwste Peilingwijzer is de voorsprong van de PVV op de VVD vanochtend tot twee zetels geslonken. Niet door een sterke opmars van Rutte, maar omdat Wilders al twitterend sinds december vijf fictieve zetels verloor. De opmars van GroenLinks zet door, de partij deelt nu echt de derde plek met CDA en D66.

POLITIEK PANEL: Volgens een panel van 62 prominente politieke deskundigen dat NRC heeft samengesteld voor deze verkiezingen heeft ‘the new kid on the block‘ Klaver de beste papieren om de leider op links te worden. Al denken bijna evenveel experts dat er deze campagne helemaal geen leider op links meer opstaat.

REFERENDUMSOAP: Als Rutte niet in debat wil in de televisiestudio, dan maar in de Kamer. Naast het zoveelste debat over de bonnetjesaffaire moet hij volgende week waarschijnlijk ook de Oekraïnedeal als gevolg van het referendum verdedigen. Er is steun in de Tweede Kamer, waar de coalitiekrapte dankzij D66 en GroenLinks geen probleem is, maar de rest van de oppositie zal Rutte nogmaals willen inwrijven dat hij niet naar ‘het volk’ luistert. Al is die positie voor Buma ingewikkeld, aangezien ook hij niet lijkt te weten of CDA-senatoren niet in de verleiding komen om toch in te stemmen. Maar dat is een probleem voor na de verkiezingen.

UITGETROLD: Ja, het gebeurde, maar nee, ze zullen het niet meer doen. Denk-leider Kuzu hield zich afgelopen weekend onbereikbaar voor journalisten na het nieuws dat zijn partij trollen aanstuurde om online discussies te manipulereren, maar gaf gisteren toe dat dit inderdaad gebeurd was. Volgens Kuzu zat “een aantal jongeren” achter de nepprofielen en zijn zij hierop aangesproken. Uit WhatsApp-gesprekken in handen van NRC bleek echter dat de partijtop het gebruik van de internettrollen aanmoedigde.

LAW & ORDER: Een voorstel van de PvdA om verbale intimidatie van vrouwen en homoseksuelen op straat strafbaar te maken, lijkt op een meerderheid in de Kamer te kunnen rekenen, schrijft het AD. Volgens critici is zoiets echter niet te handhaven.

LEUKE DINGEN VOOR DE MENSEN: Het CDA belooft 2 miljard extra voor Defensie. Een van de redenen dat de afgelopen decennia op de krijgsmacht is bezuinigd, is dat het in de doorrekening van het CPB geen punten oplevert. “Cynisme ten top” vindt Buma. In De Telegraaf legt hij uit het geld te willen besteden aan onderzeeërs en bewapende drones, die nu nog taboe zijn. “Is het humaner om een IS-terrorist te doden met een F-16 dan met een drone?”, aldus de CDA-leider.

Doorrekening: De doorrekeningen van het CPB worden morgen bekendgemaakt. Daarvoor moesten alle partijen hun vage verkiezingsbeloften concreet maken en zich conformeren aan de macro-economische modellen van het planbureau. Straks kunnen lijsttrekkers weer titels als koopkrachtkoning en groeikampioen claimen. Voorzover de plannen van de partijen nog niet zijn uitgelekt, worden die morgen bekend. De coalitiepartijen, en hun los-vaste gedogers, kunnen in ieder geval pochen met de grootste economische groei in negen jaar. De werkgeverslobby klaagt ondertussen in het FD dat er veel te veel cadeautjes aan de kiezer worden uitgedeeld.

Rechtsstatelijkheid: Juristen kwamen gisteren al met hun analyse van de verkiezingsprogramma’s. Waar in 2012 nog maar twee partijen plannen hadden die in strijd zijn met de rechtsstaat, zijn dat er nu vijf. De opstellers schrokken vooral van het idee van de VVD om de directe werking van internationale verdragen, inclusief mensenrechten, uit de Nederlandse rechtsorde te halen. “Zonder adequate bescherming van fundamentele rechten vinden wij een land niet meer rechtsstatelijk”, aldus hoogleraar rechtsfilosofie Wouter Veraart.

AIVD: In Den Haag is vandaag een internationaal congres over terugkerende jihadisten. De AIVD waarschuwt dat zij een grotere dreiging vormen dan voorheen.

CETA: Een heel ander Europees verdrag, voor handel met Canada, haalt het wel bij stemming in Straatsburg vandaag. Maar de PvdA is zo verdeeld over CETA, dat de drie sociaal-democratische Europarlementariërs zich van stemming onthouden. Een compromis: oud-FNV-kopstuk Agnes Jongerius is altijd kritisch geweest, maar minister Ploumen is erg voor.

NAVO: In Brussel vindt ondertussen de eerste grote NAVO-top sinds de inauguratie van Donald Trump plaats.

QUOTE VAN DE DAG

“Mijn partij is de grootste onder Antillianen en de tweede onder Surinamers. Die (…) zijn dus helemaal niet tegen Zwarte Piet.”

Martin Bosma (PVV) in een interview in het AD.