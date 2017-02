Beoogd minister Werkgelegenheid VS trekt zich terug na schandaal

Trumps beoogde minister van Werkgelegenheid Andrew F. Puzder trekt zich definitief terug, liet hij op woensdag weten in een verklaring aan persbureau AP. Fastfood-topman Puzder raakte afgelopen week in opspraak nadat bleek dat hij jarenlang een illegale immigrant in dienst had gehad. Ook ontdekte Politico dat zijn ex-vrouw hem jaren geleden op The Oprah Winfrey Show beschuldigd had van huiselijk geweld en bedreiging. Die beschuldiging trok ze overigens later in. De kritiek werd Puzder te veel, schreven Amerikaanse media zoals CBS News kort voordat hij zijn terugtreden bekend maakte.

Eerder op woensdag schreef onder andere CNN al dat verschillende Republikeinen niet zo blij waren met Puzder. Volgens bronnen van het medium zouden vier Republikeinse senatoren hebben gezegd dat zij zeker niet voor Puzder gingen stemmen. Acht andere Republikeinen twijfelden er toen nog over, aldus CNN.

Om benoemd te worden als minister heeft een kandidaat op zijn minst vijftig van de honderd stemmen nodig. Republikeinen bezitten op het moment 52 zetels in de senaat.

Schandalen

Puzder gaf vorige week toe dat hij enige tijd een illegale immigrant in dienst had genomen als schoonmaakster. Hij moest daarom achterstallige loonbelasting terugbetalen aan de Amerikaanse belastingdienst. Het schandaal werd hem niet in dank af genomen door de Republikeinen.

Democraten maakten eerder al bekend dat zij de benoeming van Puzder zouden aanvechten. Zij maakten zich zorgen over Puzder omdat hij zich heeft uitgesproken tegen het minimumloon en het recht op uitbetaling bij overwerk.

Het is de eerste keer dat één van Trumps voorgedragen ministers niet op zijn post terechtkomt, maar het is niet de eerste benoeming die slecht afloopt. Op dinsdag vertrok Trumps nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn na een bewindsperiode van 24 dagen vanwege aanhoudende geruchten over mogelijk illegale gesprekken die hij had met Russische autoriteiten.