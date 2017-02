Amsterdam gaat radicalisering online aanpakken

Amsterdam gaat als eerste gemeente online radicalisering aanpakken. Hiervoor is in overleg met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de politie een eerste plan opgesteld om radicaliserende en haatdragende boodschappen op sociale media te monitoren en in te dammen. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Amsterdam stelt een speciaal team aan van drie ambtenaren gespecialiseerd op het gebied van polarisatie, extremisme en radicalisering. Zij zullen de aanpak van het project verder aansturen. Ook gaat de gemeente nauwer samenwerken met verschillende internetbedrijven om grotere hoeveelheden data te monitoren.

Sociale media

Aangezien de gemeente niet in staat is alle Twitteraccounts, video’s, en chatgesprekken op Facebook of andere sociale media te volgen, zullen tien online ‘ambassadeurs’ aangesteld worden. Zij kunnen helpen in het spotten van radicalisering online. Wie deze ambassadeurs zullen zijn, kan de gemeente nog niet zeggen.

Verder wordt er in het voorjaar een nieuwe app gelanceerd. Via het zogeheten ‘Platform 020’ kunnen professionals, ambtenaren en andere sleutelfiguren die toezicht houden op radicalisering in de stad makkelijker informatie uitwisselen en contact houden.

De gemeente heeft geen opsporings- of vervolgingsmandaat. Bij strafbare uitingen zal daarom alsnog de politie en het Openbaar Ministerie moeten optreden. Sinds de moord op Theo van Gogh in 2004 bestrijdt de gemeente al actief op verschillende manieren radicalisering en polarisatie, onder andere door middel van een meldpunt.

Het initiatief is een reactie op de succesvolle online rekruteringscampagnes van Islamistische Staat (IS). “Internet speelt een steeds grotere rol in radicalisering. Dit plan is een bescheiden begin om dit tegen te gaan”, reageert een woordvoerder van de gemeente.