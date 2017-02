Aan de weg omhoog komt maar geen einde in de VS

Hoog, hoger, hoogst. Er lijkt maar geen einde te komen aan de records van Amerikaanse beurzen en aandelen. Woensdag openden de belangrijkste beursgraadmeters Dow Jones, S&P500 én Nasdaq allemaal hoger dan de dag daarvoor. En dat was al de hoogste stand die ze ooit bereikten.

Ook drie roemruchte, compleet verschillende Amerikaanse bedrijven bereikten deze week hun hoogste beurskoers ooit: Apple, Goldman Sachs en het Berkshire Hathaway van superinvesteerder Warren Buffett.

„Amerikaanse aandelen zijn de grote winnaar van de Amerikaanse verkiezingen”, constateert Pieter Furnée, directeur van vermogensbeheerder Deutsche AM Benelux.

Dat president Trump al binnen dertig dagen een kabinetscrisis kent en zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn vanwege liegen over nauwe Russische contacten ontsloeg? Beleggers kan het allemaal niets schelen. Trump heeft immers belastingverlaging en het drastisch snijden in regels beloofd.

Onderzoeksbureau Factset analyseerde onlangs de recente presentatie van de kwartaalcijfers van 317 grote Amerikaanse bedrijven. Trump kwam in meer dan de helft van de toelichtingen op de cijfers voorbij. En dan vrijwel alleen in positieve zin: zijn belastingbeleid en deregulering waren de meest besproken onderwerpen.

Euforie

Volgens Furnée wordt het huidige positieve sentiment gevoed doordat beleggers verwachten dat Trumps beloofde maatregelen tot hogere economische groei leiden. Hij waarschuwt echter dat verdere koersstijgingen niet vanzelfsprekend zijn. „Als de euforie niet wordt gesteund door economische data kan er een grote teleurstelling volgen. En als de nieuwe regering te lang aarzelt en geen grip krijgt op de dagelijkse realiteit van het land besturen, dan zal het enthousiasme van de markten tot een abrupt einde komen.”

Maar vooralsnog is van een gebrek aan enthousiasme dus nog geen sprake, ook vanwege andere signalen. Federal Reserve-voorzitter Janet Yellen bracht dinsdag en woensdag haar halfjaarlijkse bezoek aan de Amerikaanse Senaat om te spreken over monetair beleid en hintte op renteverhogingen op korte termijn, omdat de economie sterk verbeterd is. Dat vooruitzicht stuwde zakenbank Goldman Sachs naar recordhoogte.

Yellen liet ook doorschemeren niet al te veel over de economie te kunnen zeggen, omdat de precieze belastingplannen van Trump nog niet duidelijk zijn. De president leek geluisterd te hebben. Alhoewel, woensdag voor aanvang van een ontmoeting met topmannen van retailbedrijven zoals Walmart zei Trump dat er een „gigantisch belastingplan” aan komt „in de niet al te verre toekomst”.