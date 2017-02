Verenigde Naties veroordelen Noord-Koreaanse raketproef

De VN-Veiligheidsraad heeft de Noord-Koreaanse test met een ballistische raket maandag scherp veroordeeld. De test was een “nieuwe verontrustende schending van Veilgheidsraadresoluties“, liet secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties via een woordvoerder weten.

De Noord-Koreaanse midellangeafstandsraket legde zondag een afstand af van zo’n 500 kilometer, en kwam in de zee tussen Noord-Korea en Japan terecht. Het lijkt er op dat de proef mede bedoeld was om de Amerikaanse president Donald Trump te testen. De lancering kwam op het moment dat Trump de Japanse premier Abe te gast had, op een van zijn golfbanen in Florida. Trump verklaarde zich direct solidair met Japan.

Secretaris-generaal Guterres riep de internationale gemeenschap maandag in zijn verklaring op om de kwestie “op gezamenlijke wijze” aan te pakken:

“De leiders van de Democratische Volksrepubliek Korea moeten haar internationale verplichtingen nakomen en meewerken aan het proces naar denuclearisering.”

De rakettest is volgens de VN in strijd met