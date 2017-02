Van de Grote Drie krijgt uiteindelijk vooral Adèle Bloemendaal alle aandacht

Theater Adèle, Conny, Jasperina: De Grote Drie . Gezien: 13/2 in Stadsschouwburg, Utrecht.

Tournee t/m 18/5.

Inl. dommelgraafencornelissen.nl ●●●●●

Een toonbeeld van souplesse is de titel van deze voorstelling niet. Maar duidelijk is die wel: het gaat hier over de drie legendarische cabaretvrouwen Adèle Bloemendaal, Conny Stuart en Jasperina de Jong. En dus tevens over de vele voortreffelijke liedjes die in de loop der decennia voor hen werden geschreven.

Zo’n show met bestaande nummers kan een gemakzuchtige grabbelton van greatest hits zijn. Maar deze is dat niet. Met zichtbare zorg is repertoire verzameld dat vaak verrast omdat het zelden meer te horen is. Terwijl het script (van Lars Boom) verraadt dat er veel research achter ligt en voorts een poging iets te beweren over de ambivalente houding die veel artiesten tegenover hun veeleisende vak innemen.

Dat laatste is weliswaar niet geheel gelukt vanwege de fragmentarische aard van de speelscènetjes, maar het geeft Adèle, Conny, Jasperina – De Grote Drie, in de gesoigneerde regie van Paul van Ewijk, wel iets meer artistieke ambitie dan in dit genre gebruikelijk is.

Zo valt er heel wat te prijzen. Maar niet alles. Het feit dat de meeste aandacht naar Adèle Bloemendaal gaat, trekt de voorstelling enigszins uit balans. Alsof de andere twee ondergeschikt zijn. Dat ligt ongetwijfeld aan de sublieme typering die Ellen Pieters aan haar Adèle-rol meegeeft en aan het feit dat de echte Adèle op toneel en televisie nu eenmaal grossierde in kloek-komische uitspraken die doelgericht op de lachspieren werkten. Dat gebeurt ook hier. Met als gevolg dat de andere twee geregeld worden overvleugeld.

Verder maakt Hanneke Drenth van de Jasperina-rol vooral een karikaturale imitatie, terwijl Frédérique Sluyterman van Loo de gedistingeerde rol van Conny Stuart zodanig naar zichzelf heeft toegetrokken dat ze veruit de meest levensechte van de drie is.

Wel hebben ze alle drie minstens één glansnummer dat veel goedmaakt.