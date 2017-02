Usain Bolt en Simone Biles beste sporters van het jaar

De Jamaicaanse sprinter Usain Bolt is dinsdag bij de Laureus World Sports Awards verkozen tot sporter van het jaar. De prijs voor beste sportster ging naar de Amerikaanse turnster Simone Biles. Bolt won op de Olympische Spelen van Rio drie gouden plakken, Biles domineerde daar het turntoernooi met vier keer goud.

De prijzen worden ook wel de ‘Oscars van de sport’ genoemd. Het beste sportteam werd de Chicago Cubs, winnaars van de World Series. Formule 1-coureur Nico Rosberg, die afgelopen jaar wereldkampioen werd, mag zich ‘doorbraak van het jaar’ noemen.

.@Simone_Biles receives her Laureus World Sportswoman of the Year Award from @nadiacomaneci10 & HSH Prince Albert of Monaco! #Laureus17 pic.twitter.com/suwAZ5jafj — #Laureus17 (@LaureusSport) 14 februari 2017

De prijs voor beste comeback ging naar zwemmer Michael Phelps. Hij stopte na de Spelen van 2012, maar keerde in 2013 weer terug. Bij de Spelen in Rio won Phelps maar liefst vier gouden plakken en een zilveren.

Er werd ook een Laureus Sport for Good Award for Sporting Inspiration uitgereikt, voor een inspirerend sportinitiatief. Die prijs ging dit jaar naar het vluchtelingenteam dat meedeed aan de Olympische Spelen in Rio.

Vorig jaar

Vorig jaar ging de prijs voor beste sporter naar tennisser Novak Djokovic, die de onderscheiding het jaar ervoor ook al won. Beste sportster was in 2016 tennisser Serena Williams. De kort voor de ceremonie overleden voetballegende Johan Cruijff kreeg postuum een Laureus Spirit of Sport Award. De All Blacks, de nationale rugbyploeg van Nieuw-Zeeland die in 2015 het WK won, werd uitgeroepen tot sportploeg van het jaar.

Max Verstappen greep vorig jaar naast de prijs voor de ‘doorbraak van het jaar’. Die ging toen naar de Amerikaanse golfer Jordan Spieth (22), die achter elkaar de Masters en de US Open won.

De prijs wordt ieder jaar uitgereikt door het Laureus International Media Office. Dit jaar werd het gala gepresenteerd door acteur Hugh Grant.