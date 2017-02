Sioux geven hun strijd nog niet op

Foto Jelle Vermeersch

Heel even proefde de inheemse Sioux-bevolking uit de Amerikaanse staat North Dakota eind vorig jaar de smaak van de overwinning: na maandenlange protesten bij het Standing Rock-reservaat gaf president Barack Obama in december opdracht om de aanleg van het sluitstuk van een omstreden oliepijpleiding op te schorten en een alternatieve route te bestuderen.

De Sioux en hun medestanders verzetten zich fel tegen de pijpleiding voor olie uit de schalievelden in North Dakota, omdat die door een gebied van spirituele waarde loopt en een gevaar zou vormen voor het drinkwater. Duizenden mensen demonstreerden tegen het project ter waarde van 3,8 miljard dollar in een tentenkamp nabij de plek waar de geplande route van de pijpleiding de rivier de Missouri moet doorkruisen. Ze noemen zichzelf ‘waterbeschermers’.

De hard bevochten zege duurde maar kort. In januari tekende president Donald Trump een executive order om de bouw van de pijpleiding zo snel mogelijk te voltooien. Het werk is vorige week hervat. Als het aan de initiatiefnemer van de bijna 1.900 kilometer lange pijpleiding ligt, kan de verbinding over ongeveer drie maanden in gebruik zijn.

Foto Jelle Vermeersch

De Sioux hebben donderdag een rechtszaak aangespannen. Volgens hen is de verplichte milieu-evaluatie ten onrechte afgebroken. Maar een kort geding om de aanleg direct weer stil te leggen terwijl dat proces loopt, werd maandag afgewezen door een rechter.

Dave Archambault, leider van de Standing RockSioux, heeft laten weten dat de strijd zal worden voortgezet, „om te vechten tegen een regering die niet alleen onze verdragsrechten en onze status als onafhankelijke naties verwerpt, maar ook het drinkwater van miljoenen Amerikanen in gevaar brengt”.

Volgens een advocaat van de groep past de stap van Trump binnen „een historisch patroon van gebroken beloftes aan inheemse bevolkingsgroepen en onrechtmatige schendingen van verdragen.” Ondertussen verblijven in het protestkamp nog enkele honderden mensen. Wegens milde temperaturen is de sneeuw grotendeels gesmolten en overheerst modder.

Sommigen hebben verklaard te zullen blijven en zich te zullen verzetten tegen de bouwwerkzaamheden.