RTL-debat gaat toch door, zonder Rutte en Wilders

Het RTL-verkiezingsdebat gaat eind februari toch door. Dat meldde de omroep dinsdagmiddag. In plaats van een debat tussen de vier partijen die er in de peilingen het beste voor staan, zoals oorspronkelijk de bedoeling was, wordt het een debat tussen de nummers drie tot zeven: CDA, D66, GroenLinks, SP en PvdA.

Zondag annuleerde RTL het zogenoemde premiersdebat nadat eerst de PVV en daarna de VVD afzegde. Volgens die twee partijen had de omroep zich niet aan de afspraken gehouden door niet vier maar vijf lijsttrekkers uit te nodigen. RTL verweerde zich door te wijzen naar de Peilingwijzer: het verschil tussen de nummers drie, vier en vijf was in dit gewogen gemiddelde van zes peilingen verwaarloosbaar.

De omroep keert terug op zijn schreden, en laat het debat – dat inmiddels Het Rode Hoed Debat heet naar de debatzaal waar het wordt gehouden – toch doorgaan. Maar dan zonder PVV en VVD.

Harm Taselaar, hoofdredacteur RTL Nieuws, schrijft op de website:

“We hebben gemerkt dat heel veel kiezers zoekende zijn en behoefte hebben aan meer informatie. Ze stellen ons actief die vraag. Ook onder de politieke partijen is er een breed gedeelde wens om prime time de degens te kruisen.”

Alle vijf lijsttrekkers hebben toegezegd te zullen komen.