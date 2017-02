PvdA’ers in Europa stemmen niet mee over CETA

Een meerderheid lijkt voor, maar die zal niet spectaculair zijn, misschien zelfs wel heel klein. Een domper, na zeven jaar zwoegen aan onderhandelingstafels. En een teken aan de wand: de Europese handelspolitiek zal na CETA nooit meer hetzelfde zijn. Het publiek meekrijgen was al moeilijk, de politiek volgt nu en de Europese Commissie zal slimmer en nóg transparanter moeten opereren, wil het nog zulke verdragen kunnen afsluiten.

De PvdA sloot zich deze week aan bij de weifelaars. In 2015 keerde de partij zich resoluut tegen TTIP, een soortgelijk verdrag met de VS. Maar inzake de deal met Canada begon de twijfel te knagen. Zozeer zelfs dat op de valreep werd besloten om deze woensdag níét te stemmen. Geen ja, geen nee. „Het is te vroeg om te oordelen”, zegt oud-FNV-kopstuk Agnes Jongerius.

Die onthouding heeft allereerst een partijpolitieke reden: PvdA-minister Lilianne Ploumen (Handel) was een van de drijvende krachten achter pogingen om CETA van zijn scherpe kantjes te ontdoen. Het verdrag nu afwijzen zou een klap in haar gezicht zijn. Maar goedkeuren is weer een brug te ver, omdat CETA volgens Jongerius geen „topakkoord” is.

Andere partijen hebben geen goed woord over voor de PvdA-opstelling. „Laf”, klinkt het in de Straatsburgse wandelgangen. Ook Jurjen van den Bergh, van TTIP-alarm, een samenwerking van milieuclubs, is teleurgesteld. „Als je vindt dat CETA op fundamentele punten tekortschiet, moet je gewoon tegen stemmen.” Milieudefensie stuurt woensdag een bus met betogers naar Straatsburg om de weifelaars onder druk te zetten.

Voor de sociaal-democraten speelt nog iets mee: Trump. De Amerikaanse president vaart een protectionistische koers, zegt handelsverdragen op of stelt ze ter discussie. „Juist nu hij de rest van de wereld de rug toekeert, is het belangrijk, dat wij ons – met alle progressieve krachten – inzetten voor eerlijke internationale handel”, zegt Jongerius. De liberale Canadese premier Justin Trudeau is wat haar betreft zo’n kracht.

Maar ook hierover zijn de meningen verdeeld. Philippe Lamberts, leider van de Europese Groenen, noemde Trudeau dinsdag Mister Nice Guy, een man wiens progressieve imago vaak niet strookt met zijn daden. De zeer vervuilende oliewinning uit Canadese teerzanden is moeilijk vooruitstrevend te noemen. Donderdag spreekt Trudeau het Europees Parlement toe en het onthaal belooft niet heel warm te worden.