Nationale veiligheidsadviseur van Trump stapt op

De in opspraak geraakte veiligheidsadviseur van Trump, Michael Flynn, stapt op. Zijn positie lag al een aantal dagen onder vuur.

Flynn raakte in opspraak de afgelopen dagen omdat hij voor zijn benoeming met de Russen zou hebben gesproken over de sancties tegen het land, iets dat mogelijk in strijd is met de wet en erg gevoelig ligt. Het is voor burgers verboden om diplomatieke gesprekken te hebben. Vervolgens ontkende hij tegen vicepresident Mike Pence dat hij met de Russen dit onderwerp zou hebben besproken, waarna Pence hem op nationale tv openlijk verdedigde en hierdoor loog. Ook de woordvoerder van het Witte Huis Sean Spicer ontkende het.

Toen later bleek dat in gesprekken met de Russen de sancties waarschijnlijk wel degelijk aan de orde waren gekomen, bood Flynn zijn excuses aan aan Pence. Flynn zei dat hij zich niet 100 procent meer herinnerde wat hij precies had besproken, maar hij erkende dat het als onderwerp voorbij was gekomen. In zijn ontslagbrief schrijft Flynn:

“Door de snelle opeenvolging van gebeurtenissen heb ik helaas onbedoeld de kandidaat-vicepresident en anderen onvolledig geïnformeerd over mijn telefoontjes met de Russische ambassadeur. Ik heb mijn oprechte excuses hierover gemaakt aan de president en de vicepresident, en zijn hebben dit geaccepteerd.”

Maandag bleek dat voormalig procureur-generaal Sally Yates het Witte Huis vorige maand al gewaarschuwd zou hebben dat Flynn chantabel was wegens zijn Russische contacten. Trump ontsloeg Yates onlangs omdat ze weigerde het inreisverbod te verdedigen. Eerder maandag zei adviseur Kellyanne Conway nog dat Trump “alle vertrouwen” had in Flynn.

De gepensioneerde generaal Keith Kellogg, die eerder stafchef was van de nationale veiligheidsraad in het Witte Huis zal tijdelijk Flynns positie waarnemen. Persbureau Reuters meldt op basis van een ambtenaar dat David Petraeus, een voormalige CIA-directeur voor de functie genoemd zou worden.