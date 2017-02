Hoge Raad bevestigt veroordeling Hooijmaijers

De Hoge Raad heeft de veroordeling van voormalig VVD-provinciebestuurder Ton Hooijmaijers wegens omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen dinsdag bevestigd. In een arrest geeft het hoogste rechtscollege echter wel een korting van twee maanden op de opgelegde gevangenisstraf van 2,5 jaar, die het gerechtshof in Amsterdam in april 2015 aan de ex-gedeputeerde oplegde.

Oorzaak voor de strafvermindering is volgens de Hoge Raad dat de redelijke termijn voor het inzenden van stukken door het hof is overschreden.

Zaak van de lange adem

De zaak tegen Ton Hooijmaijers loopt al zeven jaar. Hooijmaijers was tussen 2006 en 2009 gedeputeerde voor de provincie Noord-Holland en verantwoordelijk voor de portefeuilles Financiën en Ruimtelijke Ordening. Zijn wortels liggen in de vastgoedwereld, waarmee hij als politicus vanuit die portefeuilles nauw in contact bleef.

Hij werd in 2013 door de rechtbank in Haarlem veroordeeld voor corruptie, valsheid in geschrifte en witwassen. Hij zou geld hebben aangenomen van bepaalde bedrijven in ruil voor gunstige beslissingen van de provincie.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg de rechter om vier jaar celstraf voor Hooijmaijers. In hoger beroep kreeg hij uiteindelijk 2,5 jaar. Maar het hof oordeelde niettemin hard over zijn handelswijze. Het OM besloot vervolgens om 526.345 euro te vorderen van Hooijmaijers. Smeergeld, aldus het OM. Eerder hadden ze het totale bedrag nog op 1,8 miljoen euro geraamd. Het Hof hield het op 276.000 euro.

Onschuld

Ook de vrouw van Hooijmaijers, Jocelyn P. en makelaar Arnold van de K. werden aangeklaagd. Van de K. kreeg drie maanden voorwaardelijk en een taakstraf van 180 uur plus een extra werkstraf van 60 uur in hoger beroep voor het doorspelen van steekpenningen naar Hooijmaijers. P. werd vrijgesproken.

Hooijmaijers heeft altijd volgehouden dat hij onschuldig is. Hij ging daarom in 2015 in cassatie bij de Hoge Raad.