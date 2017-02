Brandbrief: 150 euro miljoen voor ‘deltaplan’ tegen drugscriminaliteit

Om de drugscriminaliteit in Noord-Brabant aan te pakken, moet er een deltaplan komen waarbij onder meer een strijdkas nodig is van 150 miljoen euro. Het geld moet gebruikt worden voor het verbeteren van de opsporing en vervolging van drugscriminelen. Dit betogen de burgemeesters van Eindhoven, Breda, Helmond, Den Bosch en Tilburg en de commissaris van de koning (CvdK) van Noord-Brabant in een brandbrief aan Den Haag:

“Er is te lang weggekeken van de verborgen criminaliteit en de enorme op export gerichte drugsindustrie die de afgelopen decennia in ons land is ontstaan. Het terugdringen daarvan vergt tijd en inzet van alle betrokken overheden. Een nieuw kabinet zal zich expliciet daarvoor hard moeten maken.”

Met het deltaplan willen de burgemeesters en de CvdK de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld tegengaan. Geld dat is verkregen uit de productie en handel in drugs wordt steeds vaker witgewassen in kleine zaken in de Brabantse steden. Burgemeesters die optreden tegen drugscriminaliteit worden niet zelden bedreigd.

Ondermijningsfonds

In de brandbrief wordt naast de strijdkas van 150 miljoen euro ook gepleit een ondermijningswet, waarmee drugscriminelen makkelijker vervolgd kunnen worden. De burgemeesters signaleren dat daar nog te veel knelpunten zijn.

Een ander belangrijk punt is het instellen van een ondermijningsfonds. Weliswaar kunnen criminelen in de cel terechtkomen, maar de bedragen die in de drugshandel omgaan, zijn zo groot dat de afschrikwekkende werking beperkt blijft.

Doordat de procedures in het huidige strafrecht erg lang kunnen duren, kunnen verdachten hun geld echter doorsluizen naar rekeningen in het buitenland. Een ontnemingsvordering heeft zo nauwelijks effect heeft. De burgemeesters willen dat zodra een verdachte is gepakt, zijn bezittingen meteen in een geblokkeerde rekening (escrow) terechtkomen, zo verduidelijkt burgemeester John Jorritsma in De Volkskrant. Mocht er een veroordeling en dus ook een ontnemingsvordering volgen, dient het geld in een speciaal ondermijningsfonds gestort te worden dat wordt gebruikt voor de aanpak van de drugscriminaliteit.

Ten slotte moet er gekeken worden naar het veranderen van de verdeelsleutels bij de Belastingdienst, politie en het Openbaar Ministerie. Ondermijning van drugscriminaliteit zou bij het bepalen van de capaciteit bij deze diensten zwaarder moeten meetellen.