Benoeming Fred Teeven bij Raad van State uitgesteld

Vrijdag gaat het niet gebeuren. De benoeming van oud-staatssecretaris Fred Teeven (VVD) tot lid van de Raad van State is uitgesteld. Tot wanneer precies is onduidelijk en het is niet uitgesloten dat van uitstel afstel komt.

Dinsdag hielden coalitiepartijen VVD en PvdA een verzoek tegen voor een debat over de voordracht. De partijen hielden één lijn aan: het staat komende vrijdag niet op de agenda van de ministerraad, meer zeggen we niet. Tegelijk ontkent niemand dat het plan bestaat. Fred Teeven is ‘aanbevolen’ door de Raad van State, zoals dat in de wet heet, om staatsraad te worden. Per 1 april zou hij moeten beginnen, bij de afdeling die aan het kabinet advies uitbrengt over wetsvoorstellen.

Maar in het proces liep het mis. Vicepremier en PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher wist van niets, tot het nieuws afgelopen zaterdag in NRC stond. Terwijl zijn partijgenoot Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) primair verantwoordelijk is voor de procedure. Volgens de wet doet Plasterk, in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie, de voordracht in de ministerraad.

Plasterk zei dinsdag dat hij „met niemand praat over benoemingen, zeker niet als geen sprake is van directe betrokkenheid”. „Dat is noodzakelijk, als ik dat wel zou doen zou dat het vertrouwen schaden.” Het kan dat hij dit nogal letterlijk genomen heeft en ook zijn vicepremier niet op de hoogte heeft gebracht. De VVD, zeggen ze bij de PvdA, is altijd al op zichzelf geweest in dit soort dingen, dus van hen hebben ze het ook niet gehoord.

Op de voordracht van Teeven voor de Raad van State kwam direct kritiek van de oppositie. “Dit heeft alle schijn van vriendjespolitiek”, zei SP-Kamerlid Van Raak.

Maar Plasterk, toenmalig minister Ard van der Steur en diens opvolger Stef Blok (VVD) wisten ervan. Er zou zelfs onderling zijn kortgesloten dat Teevens voordracht in elk geval níet in dezelfde week zou zijn dat Van der Steur het debat over de afwikkeling van de Teevendeal had, eind januari.

Teevendeal

Ook over die Teevendeal zelf was er dinsdagmiddag weer nieuws. Journalist Bas Haan van Nieuwsuur maakte bekend dat hij weet welke adviseurs van premier Mark Rutte op de hoogte waren van de herinneringen van Teeven, over de hoogte van de deal die hij jaren geleden sloot met drugscrimineel Cees H. Het zijn drie ambtenaren heel dicht bij Rutte, plus zijn politiek assistent.

Waarschijnlijk debatteert de Kamer hier volgende week over. De oppositie wil van de premier weten hoe het kan dat mensen zó dicht bij hem op de hoogte waren en hij niet. De antwoorden op schriftelijke vragen moeten donderdag binnen zijn en de oppositie is daar vast ontevreden mee. Dit gaat weer over Ruttes geloofwaardigheid. Eén ding is daarom zeker: de PvdA houdt zo’n debat niet meer tegen.