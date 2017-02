Transavia sluit basis in München, tientallen ontslagen

Luchtvaartmaatschappij Transavia sluit per eind oktober de vorig jaar geopende basis op de luchthaven van München. De basis, waar vier vliegtuigen en ruim 100 werknemers zijn gestationeerd, werd eind maart 2016 geopend. Het is niet gelukt om de Duitse activiteiten van Transavia, de budgetdochter van KLM, winstgevend te maken. De vooruitzichten zijn ook niet goed, zei directeur Mattijs ten Brink zojuist in een telefonische persconferentie. Ten Brink:

“De concurrentie, met name door samenwerking tussen Lufthansa en Air Berlin, ging sneller dan we dachten.”

Het personeel in München is vanavond ingelicht. De meeste werknemers, piloten en cabinepersoneel, raken hun baan kwijt.

De strategie voor Transavia, dat een Nederlandse en een Franse tak heeft, van Air France-KLM is wisselvallig. Onder de vorige bestuursvoorzitter van de holding, Alexandre de Juniac, werd het plan ontwikkeld om Transavia te laten groeien buiten de twee thuismarkten Nederland en Frankrijk.

Air France-KLM zou daarmee een eigen budgetmaatschappij ontwikkelen die kan concurreren met Ryanair, easyJet en andere budgetmaatschappijen die de laatste vijftien jaar het Europese luchtruim hebben veroverd. IAG, moedermaatschappij van British Airways, deed hetzelfde door het Spaanse Vueling in te lijven. Lufthansa heeft budgetdochter Eurowings.

Jean-Marc Janaillac, opvolger van De Juniac, zette met zijn plan Trust Together, begin november 2016 gepresenteerd, echter een streep door de Europese ambities van Transavia. Vanaf nu moet de focus weer liggen op groei in Nederland en Frankrijk. Een basis in München hoort daar niet bij. Ten Brink erkent dat de steun vanuit de holding ontbrak, maar zegt dat KLM en Transavia zelf het besluit hebben genomen om de basis in München te sluiten. “Er is geen druk uitgeoefend vanuit Parijs.”

Transavia Nederland gaat zich nu weer exclusief richten op de Nederlandse markt. Dat betekent meer samenwerking met moedermaatschappij KLM, om samen het netwerk uit te breiden. Volgens Ten Brink is er komende zomer al sprake van flinke groei: 10 procent vanaf Schiphol en Rotterdam/The Hague Airport, 20 procent vanaf Eindhoven. Dat de verlieslatende basis niet met onmiddellijke ingang dichtgaat heeft volgens Ten Brink twee redenen.