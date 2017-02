‘Tekort aan huurwoningen bereikt in 2018 dieptepunt’

Het tekort aan huurwoningen zal in 2018 een dieptepunt bereiken, pas vanaf 2019 zal het tekort iets afnemen. Dat blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van Capital Value, een grote makelaar die internationale beleggers aan onder meer corporaties koppelt. Waar in 2017 het tekort naar schatting neerkomt op 178.000 huurwoningen, zal dit in 2018 oplopen tot 200.000 woningen.

Volgens het adviesbureau is er vooral in het middensegment een toenemend tekort aan betaalbare huurwoningen. Door de vergrijzing krijgen ook veel ouderen, vooral in de Randstad, ermee te maken. In totaal zijn er zo’n 300.000 huishoudens die “suboptimaal wonen”, zo meldt Capital Value.

Tekort het grootst in Amsterdam en Utrecht

Hoewel er in geen enkele regio een krimp zal zijn in het aantal huishoudens, neemt het aantal huurwoningen af. Dit komt onder meer doordat corporaties en beleggers een woning die leeg staat liever willen verkopen, dan opnieuw verhuren, zo stelt het adviesbureau.

De tekorten aan betaalbare huurwoningen zijn het grootst in de regio’s Groot-Amsterdam (6 procent) en Utrecht (4 procent). Dit komt volgens Capital Value deels door inschattingsfouten in de bouwsector en bij gemeenten. Zij zouden “onvoldoende rekening hebben gehouden” met de groeiende vraag.

In een beleidsstudie stelde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), onderdeel van de Rijksoverheid, in januari dat het bouwen van nieuwe woningen en de privatisering van sociale huurwoningen onvoldoende zijn om het tekort aan huurwoningen voor het middensegment op te lossen. Er zou ook moeten worden gekeken naar het tijdelijk verhuren van sociale huurwoningen zonder inkomensgrens en constructies waarbij beleggers een aandeel krijgen in een dochteronderneming van corporaties, aldus het PBL.

Capital Value is het eens met de lezing dat het tekort niet alleen door nieuwbouw kan worden opgelost. Ook moet er op een andere manier gebruik worden gemaakt van de huidige woningvoorraad, zo zegt directeur Kees van Harten:

“Corporaties kunnen hier gezien hun omvangrijke woningvoorraad een sleutelrol in spelen. De corporatiesector bezit aanzienlijk meer woningen voor de doelgroep dan, zoals gedefinieerd in de Woningwet, nodig zijn. Een andere inzet of verkoop van delen van dit bezit die voor het middensegment geschikt zijn, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van het middensegment.”

Volgens Capital Value geeft 51 procent van de corporaties aan de komende jaren woningcomplexen te willen verkopen.