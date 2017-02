Rutte (nu) eerlijk

Ik geloof Mark Rutte wél! En ik ga nog een stap verder: Geert Wilders gelooft Rutte óók! Het gaat om Ruttes bewering op 15 januari in Buitenhof dat er ‘nul procent’ kans is dat de VVD met de PVV gaat regeren. Hij herhaalde het zondag op Twitter: „Nul procent, Geert. NUL procent. Het. Gaat. Niet. Gebeuren.”

De tegenstanders van Rutte – van Asscher tot Wilders - hebben er belang bij om de indruk te wekken dat Rutte ook op dit punt niet te vertrouwen is. Op allerlei andere punten zullen ze wel gelijk hebben – zelf zijn ze trouwens ook niet altijd betrouwbaar - maar wat betreft coalitievorming met de PVV geloof ik Rutte op zijn woord. Waarom zou hij een vechthuwelijk aangaan met iemand die hem alleen maar last kan bezorgen?

Wilders zal in een coalitie met de VVD (of als gedoger) dé kampioen van rechts willen uithangen, en hij zal weer weglopen als hem dat onvoldoende lukt. Een weinig aanlokkelijk vooruitzicht voor Rutte, ook als hij opnieuw premier zou worden. Eist Wilders zelf de positie van premier op als winnaar van de verkiezingen, dan zal Rutte nog sneller voor de eer bedanken. In een ondergeschikte positie samenwerken met Wilders? Hij kijkt wel uit.

Bovendien beseft Rutte ook wel dat hij alles wat hem aan geloofwaardigheid nog rest definitief zal verspelen als hij gaat samenwerken met iemand die hem de laatste jaren voortdurend een leugenaar heeft genoemd. Wilders deed dat zondagmorgen bij Wakker Nederland opnieuw: „Ik denk dat niemand Rutte nog gelooft na alle leugens die hij over Nederland heeft uitgestort.”

Op die manier wil Wilders twijfel zaaien over de stelligheid van Ruttes belofte. Hij deed alsof hij niet geloofde dat de VVD en andere partijen hem zullen boycotten als hij de verkiezingen wint. „Je kunt niet 2,5 miljoen mensen opzij zetten. Dat zullen ze niet gaan doen, dat zou onverstandig zijn.”

Wilders weet wel beter. Natuurlijk gaan ze hem boycotten, ze weten allemaal dat ze niks van hem te verwachten hebben. Wilders krijgt het cordon sanitaire waarvoor hij zelf gekozen heeft toen hij als gedoger opstapte. Hij betreurt deze voorspelbare gang van zaken ook niet, al wekt hij wel die schijn.

Hij heeft geen trek in verantwoordelijkheid nemen en mee regeren. Hij heeft er noch het geduld noch de mensen voor. Hij wil afbreken, niet opbouwen. De oppositie, en alleen de oppositie, verschaft hem die rol. Maar uit electoraal gewin zal hij het slachtoffer blijven spelen, het brave meisje dat niet ten dans wordt gevraagd omdat ze zo fatsoenlijk is.

Zolang de media hem op een voetstuk blijven zetten, zit hij goed. Ook Wakker Nederland trapte er weer gretig in. Ze maakten hun hele praatpropramma vrij voor die ene man die zo weinig nieuws te melden had. Wilders kreeg de interviewer die hij aandurfde - de overvriendelijke Rick Nieman – en de maximale zendtijd.

Opgelucht trok hij zich later, evenals Rutte, met een smoes terug uit het RTL-debat; hij houdt niet van debatteren. Deze oergemoedelijke Venlose jongen, zoals hij zich graag voordoet, liet weten dat hij nu carnaval kan gaan vieren. Het blijft jammer dat hij destijds niet bij moeder is thuisgebleven („beej mooder thoes gebleve”) – het had Nederland een hoop gedoe, geween en geknars gescheeld.