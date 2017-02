‘Helft second opinions geeft ander behandeladvies’

De helft van de patiënten die een second opinion vraagt, krijgt van die andere dokter een andere behandeling aangeraden. Dat concludeert Patiëntenfederatie Nederland na een enquête onder 2.300 patiënten die in de afgelopen twee jaar een second opinion vroegen of hadden willen vragen.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat er nog altijd veel patiënten zijn die wel een second opinion zouden willen, maar hier niet om durven te vragen. Een op de vijf mensen die een tweede diagnose wil, durft dat niet tegen de eigen arts te zeggen.

In een verklaring stelt de Patiëntenfederatie dat het onderzoek het belang van een second opinion aantoont. Ook is de vertegenwoordiger van patiënten kritisch op het feit dat dokters kennelijk nog onvoldoende verschillende behandelopties met de patiënt bespreken. Directeur Dianda Veldman in een verklaring:

“Dokters moeten altijd alle behandelopties met de patiënt bespreken. En niet pas nadat de patiënt zegt dat hij een tweede dokter wil laten meekijken.”

Van de 2300 ondervraagden vroegen ruim 1.300 een tweede mening van een andere arts. In de helft van die gevallen gaf de tweede arts een ander behandeladvies. Bijna een kwart van de patiënten kreeg hetzelfde advies als de eigen arts gaf, maar niettemin gaf negentig procent van de patiënten die een tweede dokter lieten meekijken aan iets aan de second opinion gehad te hebben.