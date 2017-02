Minstens elf doden bij bomaanslag Pakistan

Bij een bomaanslag in de Pakistaanse stad Lahore zijn minstens elf doden en bijna zestig gewonden gevallen. Dat meldt persbureau AP op basis van de Pakistaanse politie. De aanslag is door de groepering Jamaat-ur-Ahrar, een afsplitsing van de Talibaan, opgeëist.

Het incident vond plaats tijdens een demonstratie van medewerkers uit de farmaceutische industrie die protesteerden tegen een nieuwe wetswijziging over medicijnverkoop. Iemand zou met een motor de menigte in zijn gereden, waarna de ontploffing plaatsvond.

Onder de doden zouden twee politiemedewerkers zijn, onder wie een voormalige antiterrorisme-officier.

Pakistan is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden, maar aanslagen van groepen als de Talibaan en IS blijven een risico vormen. Vorig jaar kwamen bij een aanslag in Lahore met Pasen zeventig mensen om in een park. Christenen waren toen het doelwit.