Luisteren: zo klinken de tweets van Trump als emo-lied

Het zit Donald Trump bepaald niet altijd mee. De mainstream media die hem voortdurend aanpakken, comedyshow Saturday Night Live die hem belachelijk maakt, honderdduizenden demonstranten die zijn inauguratiefeestje komen verstieren: het leven van een Amerikaanse president gaat niet over rozen. Soms lijkt het wel of iedereen hem moet hebben. Of althans: zo laat hij zelf voortdurend weten op zijn twitteraccount.

Ergens heeft zijn gejammer op Twitter wel wat weg van dat het leed van een gekwelde puber, die zich door de hele wereld onbegrepen voelt. Reden voor het YouTube-kanaal Super Deluxe om de tweets van Trump om te werken tot een emo-lied, in de stijl van Avril Lavinge of bands als Panic! at the Disco en Fall Out Boy. Emo is immers de muziekstijl waarin bij uitstek rauwe emoties, paranoia en onbegrip over een wrede wereld tot uitdrukking komen. Als Trump zijn tweets afsluit met “Very unfair!” past dat perfect bij de melodramatische tonen. En als hij zijn capslocktoets indrukt levert dat een grunt-sessie op die door merg en been gaat.

Al met al blijken Trumps tweets bijzonder geschikt om een emo-hit mee te componeren. Luister het resultaat hieronder.