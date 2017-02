‘Leger Irak doodt 13 IS-commandanten’

Bij een reeks luchtaanvallen die afgelopen weekend door het Iraakse leger zijn uitgevoerd, zijn dertien commandanten van Islamitische Staat gedood. Reuters meldt dat ook 64 andere strijders van de terreurbeweging om het leven zijn gekomen, zo maakten de Iraakse strijdkrachten maandag bekend.

De aanvallen vonden zaterdag plaats in het westen van Irak. Ze waren in eerste instantie gericht op het huis waar IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi zou verblijven. Maar al-Baghdadi stond niet op de lijst met gedode commandanten die het leger vrijgaf, schrijft de Britse omroep BBC. Naast het huis werden nog drie andere IS-bolwerken gebombardeerd door de Iraakse F-16’s.

In het verleden is al-Baghdadi meermaals doodverklaard. Twee weken geleden gingen er ook geruchten rond dat hij gewond was geraakt bij een aanval.