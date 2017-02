Hamas stelt hardliner aan als nieuwe leider Gazastrook

De Palestijnse beweging Hamas heeft Yehya Al-Sinwar, een hardliner, benoemd tot nieuwe leider van de groepering in de Gazastrook. Reuters meldt dat Al-Sinwar bekend staat als één van de vooraanstaande personen binnen Hamas’ militaire vleugel.

De 55-jarige Al-Sinwar werd in 1989 door de Israëlische autoriteiten tot vier maal levenslang veroordeeld wegens betrokkenheid bij de moord op meerdere Palestijnen die zouden collaboreren met Israël. In 2011 werd hij vrijgelaten. Al-Sinwar was één van de ruim duizend Palestijnen die geruild werden tegen Gilad Shalit, de Israëlische militair.

Blokkade Gazastrook

Hamas bestuurt de dichtbevolkte Gazastrook, die sinds een kleine tien jaar geblokkeerd wordt door Israël. Er wonen 1,8 miljoen mensen in een gebied van 40 bij 9 kilometer - ongeveer eenderde van de Flevopolder. Israël en Egypte controleren de grenzen en laten weinig personen en goederen door.

“Het lijkt erop alsof de militaire tak binnen Hamas nu meer de overhand gaat krijgen”, zegt NRC-correspondent Derk Walters.

“De focus komt nu waarschijnlijk meer te liggen bij de gewapende strijd tegen Israël.”

De laatste oorlog tussen Israël en Gaza vond plaats in 2014. Walters: “Hamas is slecht uit die oorlog gekomen, maar zijn nu net zo sterk als voor ervoor.”

Spanning neemt toe

Het afgelopen jaar is de spanning tussen beide kampen weer toegenomen. Islamitische splintergroeperingen binnen de Gazastrook voerden raketaanvallen op Israël uit, dat op zijn beurt weer reageerde met luchtaanvallen. Ook hebben verschillende Israëlische politici zich de laatste tijd uitgelaten in opruiende, harde taal, zegt correspondent Walters.