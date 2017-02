Gasten op Trumps resort zaten zaterdag ineens in de Situation Room

Een keertje meekijken in de Situation Room? Voor 200.000 dollar kan het, op privéresort Mar-a-Lago in Florida. Zaterdagavond zagen bezoekers van de club hoe Donald Trump een mogelijke geopolitieke crisis probeerde te bezweren. Foto’s van bezoekers laten zien hoe Trump zich op het terras omringde met adviseurs, telefoneert en geheime documenten las.

Trumps gedrag onthult niet alleen hoe lichtzinnig de nieuwe regering denkt over nationale veiligheid. Het laat ook zien dat Trump geen afstand heeft genomen van zijn zakenimperium, hoewel hij dat wel heeft gezegd. Trump noemt het resort met privéclub, dat hij in 1985 kocht, zijn Winter White House. Lid worden is sinds zijn aantreden als president twee keer zo duur geworden: 200.000 dollar. Maar, een lidmaatschap geeft wel directe toegang tot Trump en zijn entourage.

Trump was dit weekend in Florida met de Japanse premier Abe om te golfen. Tijdens het diner kwam het nieuws binnen dat Noord-Korea een ballistische raket had getest. Trump, Abe en medewerkers begonnen druk te overleggen en te bellen. Ze werden al snel vergezeld door andere bezoekers van de club. Het terras was alleen verlicht met kaarsen en maanlicht, waardoor zijn medewerkers de president bijschenen met het licht van hun telefoons.

Elke werkdag de indrukwekkendste artikelen uit de wereldpers. Stuur mij NRC Internationaal

Een van de leden, Richard DeAgazio, plaatste foto’s op Facebook van de plotselinge crisis. Hij stond maar een paar meter van Trump af, en schreef bij zijn foto’s: „Holy moly. […] Wow…..het middelpunt van de actie!” DeAgazio plaatste ook een foto van zichzelf, waarin hij poseert met ‘Rick’, de man die rondloopt met de zogeheten nuclear football. In die tas zitten de codes om een atoomoorlog te beginnen.

Na langdurig rommelig overleg op het terras hielden Trump en Abe een korte persconferentie. Daarna dook Trump op bij een bruiloft op hetzelfde complex, waar hij de microfoon pakte en het bruidspaar toesprak. „Ik zei: ‘Kom op, Shinzo, laten we even ‘hallo’ zeggen’.”

Hoewel de drager van de nucleaire codes nooit helemaal uit zicht is, wordt er nooit ruchtbaarheid gegeven aan zijn bestaan. Vorige presidenten handelden zaken van nationale veiligheid alleen af in de vergrendelde Situation Room in het Witte Huis, of, als ze op reis waren, in een speciaal daarvoor geschikte tent. Trump en zijn veiligheidsadviseur Michael Flynn lijken daar niet om te geven.

Komend weekend is Trump opnieuw in Mar-a-Lago, voor het derde weekend op rij.