Ex-korpschef bood meer agenten baangarantie

Voormalig korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie heeft in totaal acht keer aan agenten toegezegd dat ze bij de politie konden blijven, zelfs als ze zouden worden veroordeeld voor het gebruik van geweld. Dat schrijft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Uit onderzoek van NRC bleek afgelopen oktober dat Bouman de vijf politieagenten die betrokken waren bij de fatale aanhouding van Mitch Henriquez persoonlijk had gegarandeerd dat ze niet zouden worden ontslagen. Dat leidde tot verontwaardiging. De minister destijds, Ard van der Steur, noemde de garantie „ongebruikelijk” en beloofde de Kamer uit te zoeken of dit vaker voorkwam.

Lees ook: Verdachte agenten met steun van de baas

Nu blijkt dat de voormalig hoogste baas van de politie dergelijke garanties ook al deed aan agenten in 2010, 2012 en 2013. Zij hadden alledrie hun vuurwapen gebruikt en werden daar strafrechtelijk voor onderzocht.

De agent die in 2010 zijn wapen gebruikte werd uiteindelijk veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf en een werkstraf. Toch werkt deze medewerker nog altijd bij de politie, schrijft de minister, maar verricht nu werkzaamheden „zonder publiekscontacten”. De tweede agent is niet vervolgd, de derde werd in december door het gerechtshof van alle rechtsvervolging ontslagen.

Inmiddels is bekend dat twee agenten die betrokken waren bij de arrestatie van Mitch Henriquez strafrechtelijk worden vervolgd. Zij zijn door de politie ‘voorwaardelijk ontslagen’: zij werken nog bij de politie, maar als de twee agenten binnen een proefperiode opnieuw de fout ingaan, wordt het ontslag definitief gemaakt.

Amnesty International Nederland noemde de toezeggingen van Bouman afgelopen oktober in een reactie destijds „onacceptabel” en „verbijsterend”. Ook diverse Kamerleden reageerden verontwaardigd.