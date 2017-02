AFM praat met Britse bedrijven over verhuizing naar Amsterdam

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de stadsregio Amsterdam voeren gesprekken met bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk die vanwege de Brexit overwegen te verhuizen naar Nederland. Een woordvoerder van de AFM zegt tegen NRC dat „financiële marktpartijen” uit het Verenigd Koninkrijk zich melden bij de financiële toezichthouder om „zich te oriënteren op hervestiging”. De AFM heeft tot dusver „enkele tientallen” gesprekken gevoerd, met onder meer effectenhandelaren, vermogensbeheerders en bedrijven die financiële data verkopen.

De Amsterdamse wethouder Kajsa Ollongren (Economie, D66), merkt dat haar gesprekken „concreter” worden, zegt ze tegenover NRC. Namens AmsterdamInBusiness (met daarin ook Amstelveen, Haarlemmermeer en Almere) probeert Ollongren bedrijven over te halen om voor de Amsterdamse regio te kiezen. „Bedrijven komen hier nu zelf rondkijken”, zegt ze. Ze is in overleg met „meer dan een handvol” financiële instellingen, plus een aantal niet-financïële bedrijven. Daar zitten bedrijven uit Azië tussen. Enkele bedrijven overwegen een Europees hoofdkantoor op te richten in de regio-Amsterdam.

Medio januari kondigde de Britse premier Theresa May aan dat ze, behalve de EU, ook de Europese interne markt wil verlaten. Dit kan voor bedrijven allerlei problemen veroorzaken. Financiële instellingen dreigen hun zogeheten paspoort kwijt te raken, waarmee ze vrijelijk zaken kunnen doen in de EU. Ook voorziet May dat haar land buiten de Europese douane-unie zal komen te liggen. Er komen daardoor waarschijnlijk nieuwe barrières voor de handel.

Amsterdam voert binnen Nederland de meest actieve lobby om bedrijven van over het Kanaal binnen te halen. De stad is in een harde concurrentiestrijd verwikkeld met steden als Frankfurt en Dublin. Maar ook Rotterdam ziet kansen, laat wethouder Maarten Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam, Werkgelegenheid en Economie) weten. Hij hoopt op de „verplaatsing” naar Rotterdam van activiteiten van maritieme zakelijke dienstverleners (onder meer verzekeraars ) en scheepseigenaren.

Tot nu toe heeft geen enkel bedrijf de oversteek over het Kanaal gewaagd. Wel praten met name banken na de speech van May openlijker over hun verhuisplannen. Over twee jaar moeten de onderhandelingen tussen de Britten en de EU zijn afgerond.

Vaak gaat het om een gedeeltelijke verhuizing. De topman van de Britse bank HSBC, Stuart Gulliver, zei onlangs tegen persbureau Bloomberg dat hij verwacht zo’n 1.000 banen te verplaatsen van Londen naar een HSBC-dochter in Parijs. In het hele Verenigd Koninkrijk werken zo’n 45.000 mensen bij HSBC. De Zwitserse bank UBS denkt aan versterking van bestaande vestigingen in Frankfurt of Madrid .

In september vorig jaar berichtte Het Financieele Dagblad dat twee Japanse banken, Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho, hun kantoren in Amsterdam hebben uitgebreid. Volgens deze twee banken stond dit al gepland voor het Britse EU-referendum in juni. Toch blijft Amsterdam in beeld bij Japanse banken. De topman van Mizuho zei eind januari tegen Bloomberg dat hij bij de beleggingstak van de bank in Londen zo’n 1.000 man zal moeten weghalen. Hij noemde Amsterdam als mogelijke bestemming.