Adele troeft Beyoncé af op Grammy Awards - David Bowie postuum geëerd

Adele is de grote winnaar van de 59ste Grammy Awards. De vorig jaar overleden David Bowie viel op door de postume erkenning van zijn werk.

Titanenstrijd Beyoncé en Adele

De Grammy Awards stonden in het teken van de strijd tussen twee popiconen: Beyoncé en Adele. Ondanks dat die eerste genomineerd was in negen categorieën, won zij er maar in twee: die voor ‘Best Music Video’ en ‘Best Contemporary Urban Album’.

Adele sleepte er vijf binnen, waaronder in de topcategorieën: album van het jaar, song van het jaar en record of the year. In haar laatste dankwoord prees de Britse zangeres Beyoncé die wederom mis grjpt bij prijzen waarvan haar collega’s vinden dat die haar toebehoren.

Gewaagde strijd tussen twee megasterren

Beyoncé en Adele waren aan elkaar gewaagd, schreef onze muziekredacteur Amanda Kuyper zaterdag al in NRC Handelsblad. Kuyper:

Beyoncé heeft dit jaar de meeste nominaties: negen. Haar overweldigende ambitieuze plaat Lemonade was een buitengewoon krachttoer van muzikaliteit en creativiteit: in zowel muziek als beeld sprak Beyoncé zich politiek en sociaal geëngageerd uit en eerde ze haar zuidelijke roots. Maar in de drie topcategorieën – album van het jaar, song van het jaar en record of the year – vindt ze telkens in Adele een geduchte concurrente.

Adele, tienvoudig Grammy-winnares, is in totaal vijf keer genomineerd met haar 25, een feelgoodplaat van grote emoties die wereldwijd verkooprecords brak. Zij wordt als grootste kanshebber gezien als het gaat om album van het jaar, een van de eerbiedwaardigste prijzen. Het is een erkenning voor de artistieke waarde van een album, ongeacht de verkoopcijfers of hitlijstposities.

Eindelijk erkenning van werk Bowie

Het laatste album van David Bowie kreeg vijf Grammy’s waaronder die voor ‘Best Rock Song’ en ‘Best Rock Performance’. Het was de eerste keer in zijn carriere dat de Britse artiest een prijs voor zijn muziek wint. In 1985 kreeg hij er een in de categorie Best Music Film voor ‘Jazzin’ for Blue Jean’ (en een Lifetime Achievement Award in 2006). Het was opvallend hoe de muziek van Bowie tijdens zijn leven jarenlang genegeerd werd bij de Grammy Awards.

Winst Chance the Rapper teken van veranderend medialandschap

Het was niet alleen de avond van Adele en Beyoncé. Nieuwkomer Chance the Rapper sleepte drie Grammy’s binnen in de categorieën ‘Best New Artist’, ‘Best Rap Album’ en ‘Best Rap Performance’. De winst van de 23-jarige rapper uit Chicago was opmerkelijk aangezien hij zijn muziek uitsluitend aanbiedt via streamingdiensten.

Het is de eerste keer dat de Grammy Awards muziek die via deze kanalen wordt uitgegeven in overweging neemt. Het is een teken van erkenning van de invloed van nieuwe technologie op de muziekindustrie.

James Corden charmante presentator

Adele opende de Grammy Awards met een gevoelige uitvoering van haar ‘Hello’. De lichtvoetige toon voor de prijsuitreiking werd echter goed gezet door presentator James Corden die het podium optuimelde na een in scene gezette val van een trap.

Nadat hij de show leterlijk was binnengevallen, opende Corden officieel de Grammy’s met een vertoon van zijn rapkunsten.

En uiteraard een grapje over, de in Hollywood impopulaire, president Trump.

De Brit, bekend van zijn late night show The Late Late Show with James Corden op de Amerikaanse zender CBS, voelde als de juiste keuze om de Grammy Awards te presenteren. Hij bewees al met zijn populaire Carpool Karaoke virale video’s, waarin hij in de auto zingt met wereldsterren, een ongelofelijke chemie te hebben met megasterren.

In het Staples Center in Los Angeles was dat wederom duidelijk. Hier probeerde Corden de magie van zijn Carpool Karaoke na te maken met onder andere countryzangeres Faith Hill, Neil Diamond, John Legend en Jennifer Lopez. Al liep dat een klein beetje in de soep omdat ze niet allemaal de tekst van ‘Sweet Caroline’ leken te kennen.

Adele eert George Michael

Adele mocht een emotioneel eerbetoon geven aan de vorig jaar overleden George Michael. Zij vertolkte zijn populaire hit Fastlove. Maar dat ging niet meteen goed. De zangeres zette verkeerd in en was zo gefrustreerd dat ze haar band dwong het nummer opnieuw te beginnen. Het publiek reageerde sympathiek op haar foutje en gaf haar - en George Michael - een staande ovatie.

Adele was overigens niet de enige artiest die tijdens de Grammy’s in de problemen kwam. De microfoon van Metallica-voorman James Hetfield viel uit tijdens het optreden met Lady Gaga.

Popzanger Bruno Mars mocht in de huid kruipen van Prince in een eerbetoon aan de vorig jaar overleden muzieklegende.

Ondanks verlies was Beyoncé de koningin

Beyoncé liet tijdens haar optreden tijdens de Grammy’s zien waarom zij de koningin van popmuziek is. Met haar buik (ze is zwanger van een tweeling,) een gigantische kroon en een leger aan hologrammen maakte ze een hypnotisch en kleurrijk eerbetoon aan vrouwen en moeders op het podium in Los Angeles. De visuele uitvoering van de nummers “Love Draught” en “Sandcastles” lag in het verlengde van haar inmiddels iconische fotoshoot waarmee ze haar zwangerschap aan de wereld bekend maakte.

Het emotionele optreden, wat in essentie een grote videoclip was, leverde Beyoncé een lange staande ovatie op van de zaal.

Politieke lading

Hoewel de Grammy Awards maar weinig ruimte bieden aan artiesten om een politiek statement te maken - de tijd aan de microfoon is kort - deden zij dat natuurlijk wel.

Zo maakte zangeres en songwriter Joy Villa van de rode loper gebruik om haar steun aan president Trump duidelijk te maken. In een ‘Make America Great Again’-jurk maakte zij een politiek statement. ‘Soms moet je zo vrij om jezelf uit te drukken’, schreef zij op Instagram.

Met haar nieuwste single ‘Chained to the Rhythm’ sprak Katy Perry zich uit tegen het politieke klimaat in de VS. Een armband met daarop de tekst ‘resist’ (een teken van het verzet tegen Trump) en een videoprojectie van de Amerikaanse grondwet moest de tekst en doel van het lied - over het uit je bubbel stappen en een dialoog met anderdenkenden aangaan - benadrukken. Het was een visueel maar redelijk zoet commercieel protest tegen Trump van de felle Hillary Clinton-aanhanger.

De dochter van Michael Jackson, Paris Jackson, riep mensen op om te demonstreren tegen de Dakota Access Pipeline (DAPL). De aanleg van deze omstreden oliepijpleiding in een indianenreservaat in North Dakota werd onlangs door president Trump goedgekeurd na stopgezet te zijn door zijn voorganger na langdurig protest.

Omdat de tijd bij de microfoon voor artiesten kort is, stoppen zij hun politieke boodschappen voor de Grammy Awards doorgaans in hun optredens. Zoals bijvoorbeeld Kendrick Lamar vorig jaar deed en op het podium onrecht en politiegeweld tegen Afro-Amerikanen aanstipte.



Krachtig: We The People

Het optreden van A Tribe Called Quest - samen met rappers Busta Rhymes en Anderson .Paak - was misschien het meest controversiele politieke optreden van de avond. In een licht aangepaste versie van hun nummer ‘We The People’ spraken ze direct president Trump aan op zijn controversiele immigratiebeleid en inmiddels stop gezette reisverbod.

Geen Grammy voor KCO

Het Koninklijk Concertgebouw Orkest (KCO) was genomineerd voor een Grammy in de categorie ‘beste orkestrale uitvoering’. Het was de tweede keer voor het orkest onder leiding van dirigent Mariss Jansons in zes jaar. In 2011 waren de muzikanten in twee categorieen genomineerd voor een opname van de derde en vierde symfonie van Bruckner.

Ook dit keer mocht het Amsterdamse orkest de prijs niet in ontvangst nemen. Het Boston Symphony Orchestra kreeg de Grammy voor hun uitvoering van de vijfde, achtste en negende symfonieen van Shostakovich.

De winnaars:

Album of the Year: “25″ van Adele

Song Of The Year: “Hello” van Adele en Greg Kurstin

Best Record of the Year: “Hello” van Adele

Best New Artist: Chance the Rapper

Best Pop Duo/Group: Twenty One Pilots met “Stressed Out”

Best Rock Song: David Bowie met “Blackstar”

Best Country Solo Performance: Marren Morris met “My Church”

Best Urban Contemperary Album: “Lemonade” van Beyonce

Beste Rap Album: “Coloring Book” van Chance the Rapper

Pop Solo Performance: “Hello” van Adele

Traditional Pop Vocal Album: “Summertime: Willie Nelson Sings Gershwin” van Willie Nelson

Pop Vocal Album: “25″ van Adele

Dance Recording: “Don’t Let Me Down” van The Chainsmokers met Daya

Dance/Electronic Album: “Skin” van Flume

Contemporary Instrumental Album: “Culcha Vulcha” van Snarky Puppy

Rock Performance: “Blackstar” van David Bowie

Metal Performance: “Dystopia” van Megadeth

Rock Album: “Tell Me I’m Pretty” van Cage the Elephant

Alternative Music Album: “Blackstar” van David Bowie

R&B Performance: “Cranes in the Sky” van Solange

Traditional R&B Performance: “Angel” van Lalah Hathaway

R&B Song: “Lake By the Ocean” van Hod David & Musze

R&B Album: “Lalah Hathaway Live” van Lalah Hathaway

Rap Performance: “No Problem” van Chance the Rapper Featuring Lil Wayne & 2 Chainz

Rap/Sung Performance: “Hotline Bling” van Drake

Rap Song: “Hotline Bling,” Aubrey Graham en Paul Jefferies

Best Latin Pop Album: Jesse & Joy met “Un Besito Mas”

Best Country Album: Sturgill Simpson met “A Sailor’s Guide to Earth”

Best Country Song: Tim McGraw met “Humble and Kind”

Best Country Duo/Group Performance: Pentatonix met “Jolene (feat. Dolly Parton)”

Best Roots Gospel Album: Joey+Rory met Hymns

Best Large Jazz Ensemble Album: Ted Nash Big Band met Presidential Suite: Eight Variations on Freedom

Best Jazz Instrumental Album: John Scofield met “Country for Old Men”

Best Jazz Vocal Album: Gregory Porter met “Take Me to the Alley”

Best Improvised Jazz Solo: John Scofield, “I’m So Lonesome I Could Cry”

Best Contemporary Instrumental Album: Snarky Puppy met “Culcha Vulcha”

Best Chamber Music/Small Ensemble Performance: Third Coast Percussion met “Steve Reich”

Best Dance Recording: The Chainsmokers met “Don’t Let Me Down (feat. Daya)”

Best New Age Album: White Sun met “White Sun II”

Best Gospel Performance/Song: Tamela Mann met “God Provides”

Best Contemporary Christian Music Performance/Song: Hillary Scott & The Scott Family met “Thy Will”

Best Gospel Album: Kirk Franklin met “Losing My Religion”

Best Contemporary Christian Music Album: Hillary Scott & The Scott Family met “Love Remains”

Best World Music Album: Yo-Yo Ma & The Silk Road Ensemble met “Sing Me Home”

Best Children’s Album: Secret Agent 23 Skidoo met “Infinity Plus One”

Best Spoken Word Album: Carol Burnett met “In Such Good Company: Eleven Years Of Laughter, Mayhem and Fun in the Sandbox”

Best Musical Theater Album: “The Color Purpl”e

Best Compilation Soundtrack for Visual Media: Miles Ahead

Best Score Soundtrack for Visual Media: John Williams voor “Star Wars: The Force Awakens”

Best Song Written for Visual Media: Justin Timberlake voor “Can’t Stop the Feeling!”

Best Instrumental Composition: Ted Nash met “Spoken at Midnight”

Best Arrangement, Instrumental or A Cappella: Jacob Collier met “You and I”

Best Arrangement, Instruments and Vocals: Jacob Collier voor “Flintstones”

Best Recording Package: David Bowie voor Blackstar

Best Boxed or Special Limited Edition Package: “Edith Piaf 1915-2015″

Best Album Notes: Eubie Blake & Noble Sissle met “Sissle and Blake Sing Shuffle Along”

Best Historical Album: Bob Dylan en “The Cutting Edge 1965-1966: The Bootleg Series, Vol.12 (Collector’s Edition)”

Best Engineered Album, Non-Classical: David Bowie met “Blackstar”

Best Remixed Recording: Bob Moses voor “Tearing Me Up (RAC Remix)”

Best Surround Sound Album: Ludovic Morlot & Seattle Symphony voor “Dutilleux: Sur Le Même Accord; Les Citations; Mystère De L’instant & Timbres, Espace, Mouvement”

Best Engineered Album, Classical: Mark Donahue en Fred Vogler voor “Corigliano: The Ghosts of Versailles”

Producer of the Year, Classical: David Frost

Best Orchestral Performance: Boston Symphony Orchestra met “Shostakovich: Under Stalin’s Shadow - Symphonies Nos. 5, 8 & 9″

Best Music Video: Beyoncé voor “Formation”

Best Music Film: “The Beatles: Eight Days a Week the Touring Years”

MusiCares Person of the Year: Tom Petty