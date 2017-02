Zeventig mensen onwel door koolmonoxide in Belgische kartbaan

Op een indoor kartbaan in de Belgische stad Waver zijn zaterdagavond circa zeventig bezoekers ziek geworden bij het vrijkomen van koolmonoxide. Dat melden Belgische media op gezag van burgemeester Françoise Pigeolet. Van de slachtoffers raakten vijf zwaar vergiftigd.

Verder raakten twaalf mensen matig vergiftigd en vijf licht, aldus de burgemeester. De gemeente stelde het stedelijke rampenplan in werking, dat rond 23.30 uur weer werd opgeheven. Volgens de burgemeester is geen enkel slachtoffer nog in gevaar.

Mensen die ziek werden zijn naar ziekenhuizen in de omgeving overgebracht. Koolmonoxidevergiftiging kan dodelijk zijn wanneer het te laat ontdekt wordt.

Afzuiginstallatie

Het incident vond plaats op een besloten feest. Vermoed wordt dat de afzuiginstallatie die uitlaatgassen van de karts moet afvoeren niet goed werkte. Een door het parket aangestelde expert gaat onderzoeken wat precies gebeurd is.

De karthal zou dinsdag openen voor het publiek. Het is onbekend of de opening nu wordt uitgesteld.