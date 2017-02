Wilders wil koran gaan ‘gedogen’

PVV-leider Geert Wilders heeft zijn wens om de koran te verbieden genuanceerd. Dat zei hij in een interview met WNL op Zondag. Wilders pleit voor een soort gedoogconstructie voor het heilige boek van de islam. In het verleden riep Wilders wel meerdere malen op tot een absoluut koranverbod. “We gaan de Koran niet uit huis halen bij mensen, natuurlijk niet”, zei Wilders. Wel noemde hij de islam “gevaarlijker dan het nazisme” en zei hij moskeeën te willen gaan sluiten.

Wilders vergeleek de koran niet voor de eerste keer met Mein Kampf. Een boek dat volgens hem “een verschrikkelijke ideologie vol met haat en antisemitisme” verdedigt. Maar, zei Wilders: “In de koran staat veel meer antisemitisme dan in Mein Kampf. Het staat vol met oproepen tot geweld.”

‘Nederland de-islamiseren’

In september vorig jaar zei Wilders tijdens de Algemene Beschouwingen nog het tegenovergestelde, toen CDA-leider Sybrand Buma hem vroeg hoe hij Nederland precies wilde “de-islamiseren”. Wilders liet Buma toen een beeld schetsen van een Nederland waarin de politie de huizen langsgaat om korans op te halen en moskeeën dicht te spijkeren. Wilders reageerde op die schets: “Hoe u het ook draait of keert, Buma, we gaan het gewoon doen.”

In 2007 schreef Wilders hetzelfde al in een ingezonden brief in De Volkskrant. Hij schreef daarin dat islamisten de Koran als “excuus en inspiratie” voor geweld gebruiken. “Genoeg is genoeg”, schreef Wilders. De PVV-leider zei ook opnieuw dat hij moskeeën wil sluiten. Vergunningen intrekken, wil Wilders. Hij stelden moskeeën gelijk aan “nazitempels.”

‘Patriottische lente’

Wilders gaf zijn eerste interview deze verkiezingscampagne bij WNL Op Zondag, een rechts georiënteerd ontbijtprogramma. Tot dusver gaf Wilders alleen interviews aan buitenlandse televisiezenders, waarin hij vooral inging op de “patriottische lente” die hij ziet aanbreken in Europa met de verkiezingen in Nederland en onder meer Frankrijk op komst.

Wilders verwacht niet dat alle politieke partijen de PVV gaan boycotten als die partij de grootste wordt. “Je zet niet zomaar tweeënhalf miljoen mensen opzij. Dat zullen ze niet gaan doen.” De PVV gaat al maanden aan kop in de peilingen. In de laatste Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van vijf grote peilingen, heeft Wilders 27 tot 32 zetels. Vrijwel alle partijen hebben samenwerking met de PVV uitgesloten. Tijdens de uitzending tweette VVD-leider Mark Rutte nogmaals: “Nul procent, Geert. NUL procent. Het. Gaat. Niet. Gebeuren.”

Grenzen dicht

In het gesprek met Rick Nieman herhaalde Wilders ook een aantal beloften uit zijn verkiezingsprogramma. Als hij premier zou worden, zouden de grenzen dichtgaan, zei Wilders. Hij wil “alle grenzen” weer door de Marechaussee laten bemannen en “daartussen met drones vliegen”. Wilders: “We moeten zorgen dat mensen niet binnenkomen. In ieder geval moeten we zelf bepalen wie nog binnen mag en wie niet. We moeten de sleutel van ons eigen huis hebben, die moet niet in Brussel liggen.”