UFC-vechter Randamie wint wereldtitel MMA

Germaine de Randamie is zaterdagnacht in New York wereldkampioen geworden in Mixed Martial Arts (MMA). De ‘Iron Lady’, zoals haar vechtnaam luidt, is de eerste Nederlandse vrouw die deze wereldtitel heeft behaald.

De UFC-vechter won op punten van de Amerikaanse Holly Holm in de categorie vederlichtgewichten.

Unaniem oordeel van de jury

De 32-jarige vechtster uit Utrecht begon sterk, zo schrijft de nieuwssite mmaplanet . Met een aantal rake stoten was ze in de eerste ronde duidelijk sterker dan de 35-jarige Amerikaanse. In een zeer vijandige omgeving, waar het overwegend Amerikaanse publiek duidelijk op de hand was Holm, probeerde De Randamie van alles om het gevecht te winnen. Haar tegenstandster hield het gevecht vooral af, zo liet ze na afloop weten.

“Ik kwam om te vechten en dat wilde zij (Holm) niet. Ze is een ontzettende kampioen en ik heb heel veel respect voor haar, maar ik houd van knokken.”

Na 25 minuten vechten was het oordeel aan de jury. De cijfers waren in het voordeel van De Randamie. Ze raakte Holm 87 keer op het hoofd en kreeg zelf slechts 16 klappen op haar gezicht. Dat ontging de jury niet. Unaniem riepen ze De Randamie uit tot nieuwe wereldkampioen.

De Randamie komt uit het kickboksen. Ze werd daar onder meer wereld- en Europees kampioen.