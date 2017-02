Sneller Zwitsers staatsburgerschap voor derde generatie immigranten

Zwitserland heeft zondag met een ruime meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel dat het makkelijker maakt voor immigranten van de derde generatie om de Zwitserse nationaliteit te krijgen. Zij kunnen met het nieuwe wetsvoorstel een aantal stappen in het naturalisatieproces overslaan.

Tegenoffensief

60,4 procent van de stemmers heeft ingestemd met het voorstel. Dit gebeurde ondanks een campagne van de populistische partij Swiss People’s party (SVP). Deze partij is tegen de naturalisatie van vooral immigranten met een islamitische achtergrond. Voor het referendum ontstond ophef over een poster waarop een vrouw in een nikab werd afgebeeld en kiezers werden opgeroepen te stemmen tegen ‘ongecontroleerd staatsburgerschap’.

Het wetsvoorstel geldt niet voor alle immigranten: het gaat om kleinkinderen van Zwitserse immigranten onder de 25 jaar die in Zwitserland geboren zijn, niet financieel afhankelijk zijn van de staat en minstens vijf jaar school hebben gevolgd. Ook moet één van de grootouders minstens tien jaar in het land zijn, een verblijfsvergunning hebben en vijf jaar naar school zijn geweest.

Daarnaast moeten zij voldoen aan de algemene eisen voor immigratie. In Zwitserland moeten nieuwkomers aantonen dat ze Duits, Italiaans, Frans of het Latijn beheersen en de Grondwet respecteren.

Momenteel voldoen ongeveer 25.000 immigranten, uit met name Italië, Turkije en de Balkanlanden, aan de criteria van het nieuwe wetsvoorstel.