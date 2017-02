Ajax wint met 2-0 van Sparta en neemt afscheid van Piet Keizer met een minuut stilte en applaus in de elfde minuut. Hij kon „dingen die niemand anders kan”.

Ajax neemt opnieuw afscheid van een icoon. Binnen een jaar na de dood van Cruijff, nu Keizer. Vaak in één adem genoemd, nu binnen een jaar allebei overleden. Allebei te vroeg. Op een spandoek in de Arena staat de rouwtekst ‘Herinneringen verbinden wat het oog niet meer ziet’, naast een afbeelding van de karakteristieke kop van Piet Keizer, met woeste haren.

Sparta wordt zondagmiddag verslagen door het Ajax van Peter Bosz, belangrijk in de titelstrijd. De wedstrijd wil lange tijd niet ontvlammen. Natuurlijk is het Ajax die de dienst uitmaakt, Sparta houdt tegen. Enige opluchting is voelbaar als Bertrand Traoré, terug bij Ajax na de derde plek met Burkina Faso op de Afrika Cup, scoort vlak voor rust. Een verdekt schot is Sparta-doelman Roy Kortsmit te machtig. Daarna loopt de score op via spits Kasper Dolberg, op aangeven van Hakim Ziyech. Ajax heeft 78 procent balbezit, blijkt halverwege de tweede helft.

Noodzakelijke overwinning, eenvoudige zege op een middag waar het overlijden van Keizer centraal staat. Vrijdagavond overleed de linksbuiten in het gouden Ajax van de vroege jaren 70, zondagmiddag wordt hij herdacht en geëerd.

Rouwbanden

Op Ajax’ opleidingscomplex De Toekomst is het zaterdag eerder stiller dan normaal. „Klote man”, zegt oud-speler Heini Otto, gastheer in de kantine en het vriendelijke gezicht van de club. De Onder-15 van Ajax speelt nog tegen leeftijdgenoten van NEC in de sneeuw, de rouwbanden voor Keizer steken af tegen het witte banen van het Ajax shirt en het sneeuwdek dat de kunstgrasvelden bedekt. Latere wedstrijden zaterdagmiddag zijn afgelast: centimeters sneeuw maken voetballen onmogelijk.

Sjaak Swart, Mister Ajax, is er wel. Als altijd. Hij vertelt dat ‘Pietje’ er niet bij was afgelopen week met Lucky Ajax, toen het gezelschap oud-Ajacieden de nieuwe show van Youp van ’t Hek bezocht in Carré. Toen bekroop Swart al een bang voorgevoel. Het was maar in kleine kring bekend hoe slecht het precies met Keizer ging. Hij was graag op zichzelf, al vertoonde hij zich met pet geregeld nog op De Toekomst in zijn laatste jaren. Hij scoutte nog korte tijd voor het sportmanagementbureau van Peter R. de Vries. „Het viel hem zwaar om op koude, winderige tribunes bij wedstrijden aanwezig zijn”, schreef de misdaadverslaggever in een In Memoriam. „Het bleek al snel hoe kwetsbaar hij geworden was.”

Marcel Keizer is coach van Jong Ajax en vaak aangeduid als ‘neef van’. In werkelijkheid is hij Piet Keizers achterneef. Na de training met zijn ploeg in de enorme indoor Performance Centre op De Toekomst vertelt hij dat het contact tot aan diens dood goed was geweest met zijn illustere voetbaloom. Verder wil hij „liever niet” te veel in de picture. Nog getwijfeld of hij zelf de training zaterdag moest leiden? „Eventjes. Maar Piet had vast niet gewild dat ik dat zou laten schieten.”

Voor anekdotes moet je bij Mister Ajax zijn. Die keer dat Swart eens een nieuwe fiets had en tussen twee trainingen door over de Middenweg wind tegen had. „Bij theater Bio komt Pietje achter me gereden, draait zijn raampje open. ‘Gaat ie lekker joh?’ Ik heb meteen die fiets een slinger gegeven.”

Eigenaardig

Keizer bleef eigenaardig tot aan zijn dood. Hij verraste Swart nog vorig jaar: in de afgelopen najaar gemaakte documentaire over de legendarische mistwedstrijd tegen Liverpool verklapte Keizer dat hij die dag, 7 december 1966, eigenlijk helemaal niet door een blessure veroordeeld was tot de bank. Swart: „Kan je nagaan: vijftig jaar heeft hij dat voor zich gehouden. Het kwam door een conflict met het bestuur over zijn contract. Hij mankeerde helemaal niets! Nooit geweten.”

Denk je dat die band verloren gaat? Het kwam altijd goed met ons.

Het erelidmaatschap van Ajax was niet aan Keizer besteed. Anderhalf jaar nadat die eer hem in 2010 te beurt viel, bedankte hij er ook weer voor. Dat was toen de Cruijff-revolte de club van binnen spleet. Volgzaam is Keizer nooit geweest, het totalitaire van Cruijffs machtsgreep zinde hem niet. „Maar”, zegt Swart:

„We zijn allemaal vrienden gebleven. We hadden altijd woorden, dat was al in de kleedkamer zo. Denk je dat die band verloren gaat? Het kwam altijd goed met ons. Ik geef je een voorbeeld. Als er één kon voetballen bij de tegenstander: die kwam gewoon niet meer aan de bal. We losten het gewoon op, altijd.”

Piet Keizer is niet meer. „Hij is maar 73 geworden”, zegt Ajax-directeur Edwin van der Sar in zijn speech voorafgaand aan Ajax-Sparta zondagmiddag. Er is een minuut stilte ter ere van de ‘ras-Ajaciéd’ Keizer, „een echte Ajax-linksbuiten” die nooit een andere club diende.

In een filmpje op de schermen in de Arena zien de 50.000 toeschouwers natuurlijk zijn schaarbeweging. En een selectie van goals; hij scoorde er 189 in 409 wedstrijden. De voorzet op het hoofd van Dick van Dijk in de Europa Cup I-finale tegen Panathinaikos op Wembley, in 1971. Rinus Michels zegt dat Piet „een wedstrijd in vijf minuten kan beslissen omdat hij dingen kan die niemand anders kan”. Dit alles begeleid door Neil Youngs My, My, Hey, Hey. Daarna is het een minuut stil.