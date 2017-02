La La Land grote winnaar BAFTA’s

Musical La La Land is zondagavond de grote winnaar geworden van de Bafta-awards, de prijzen van de Britse Film en Televisieacademie. La La Land werd uitgeroepen tot Beste Film en leverde met Emma Stone bovendien de actrice af die de prijs kreeg voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol.

Ook won regisseur Damien Chazelle de award voor Beste Regie, kreeg Justin Hurwitz een BAFTA voor Beste Originele Muziek en mocht Linus Sundgren naar huis gaan met de prijs voor Beste Cinematografie. Het totaal aantal gewonnen Bafta’s voor de musical kwam daarmee uit op vijf.

De award voor Beste Mannelijke Hoofdrol ging niet naar La La Land. Casey Affleck won in die categorie met zijn vertolking van klusjesman Lee Chandler in Manchester by the Sea. Die film kreeg ook de prijs toebedeeld voor Beste Originele Scenario.

Oscars

De Bafta’s worden gezien als een graadmeter voor de kansen van een film op Academy Awards. Deze Oscars worden later deze maand op 26 februari uitgereikt in Los Angeles. La La Land heeft daarbij een recordaantal van 14 nominaties gekregen, onder meer voor Beste Film.

NRC schreef eerder over La La Land: