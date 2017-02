Kritiek op voordracht van Teeven bij Raad van State

De voordracht van oud-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) om in dienst te treden bij de Raad van State heeft dit weekend geleid tot afkeurende reacties. De oppositie wil de regering om opheldering vragen over de voorgenomen benoeming bij het onafhankelijke adviesorgaan van de regering.

Ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken, PvdA) en Blok (Veiligheid en Justitie, VVD) hebben Teeven voorgedragen om staatsraad te worden bij de afdeling advisering van de Raad van State, meldde NRC zaterdag. Komende vrijdag zou de ministerraad die benoeming dan kunnen goedkeuren.

In maart 2015 stapte de VVD’er in de bonnetjesaffaire op als staatssecretaris. Hij werd weer Tweede Kamerlid. Hij is niet herkiesbaar bij de komende verkiezingen.

„Dit heeft alle schijn van vriendjespolitiek”, zegt SP-Kamerlid Ronald van Raak. „Dat is heel slecht voor het aanzien van de Raad van State. Als die advies heeft, moet er geen enkele twijfel over de onafhankelijkheid zijn.”

Formeel heeft de Tweede Kamer niets te zeggen over de benoemingen van staatsraden, maar Van Raak wil de regering deze week wel „om opheldering vragen”. Ook Kees Verhoeven (D66) vindt dat de benoeming „vraagtekens oproept”. Hij wil graag dat het kabinet de keuze onderbouwt. VVD-Kamerlid Ockje Tellegen zegt de voordracht „prachtig” te vinden.

Vorig jaar werd een andere hoofdrolspeler van de bonnetjesaffaire benoemd bij de Raad van State: topambtenaar Gerard Roes, die bij Justitie de ambtelijke leiding had over de politieke afwikkeling van de Teevendeal.

De Raad van State wordt vooral geassocieerd met ‘rechtsstatelijkheid’. Fred Teeven heeft aan zijn carrière als officier van justitie en staatssecretaris meer het imago van ‘crimefighter’ overgehouden. Teeven reageerde in 2012 bijvoorbeeld als staatssecretaris op de dood van een inbreker, die tijdens een inbraak om het leven was gekomen bij een vechtpartij met de bewoners. Nog voordat de rechter een uitspraak had gedaan, zei Teeven: „Dat is een inbrekersrisico. Die inbreker heeft niets te zoeken in die woning, het risico ligt bij hem.” Zijn opmerking viel slecht bij de rechterlijke macht.

Bij de Raad van State werken, naast oud-rechters en -ambtenaren, veel oud-politici. Onder anderen oud-minister van Justitie Winnie Sorgdrager (D66), oud-PvdA-leider Ad Melkert en Jan Franssen (VVD), oud-Tweede Kamerlid en -burgemeester van Zwolle. In 2011 werd Piet Hein Donner (CDA), toen nog minister van Binnenlandse Zaken, door Rutte I benoemd tot vicepresident van de Raad.

Teeven zelf wil niet reageren.