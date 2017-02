Denk slaat liever terug via eigen kanalen

De wijze waarop Denk omgaat met de onthulling van NRC, zaterdag, dat op sociale media zeker enkele tientallen trollen actief zijn voor de partij, was een nieuwe stap in het assertieve mediabeleid van Denk. Zowel voor als na de publicatie wilde de partij geen vragen beantwoorden, maar richtte ze zich in videoboodschappen op sociale media tot de eigen achterban.

Het begon met een filmpje dat Denk vorige week maandag verspreidde via YouTube, Facebook en Twitter. Partijleider Tunahan Kuzu waarschuwde dat NRC binnenkort „een kulverhaal” zou publiceren over Denk. Zijn advies: „Trap er niet in!”

NRC deed toen al enige tijd onderzoek naar de handelwijze van de nieuwe ‘diversiteitspartij’ Denk, die zegt te streven naar meer verdraagzaamheid in de samenleving. In het kader van journalistieke wederhoor – een medium legt zijn bevindingen voor publicatie voor aan betrokken personen om daarop te kunnen reageren – was er al weken contact met de top van Denk. Ondanks een toezegging van Kuzu om elkaar te ontmoeten, zag de partij daarvan af. Denk wilde alleen per e-mail reageren op vragen. Het eerste filmpje werd online gezet als een pre-emptive strike: een preventieve tegenaanval op basis van aanwijzingen dat er een schadelijke aanval op komst is.

De strategie past in het mediabeleid van Denk, dat erop gericht is zich af te zetten tegen diezelfde media. In de ogen van de achterban van Denk zijn media namelijk medeverantwoordelijk voor de stigmatisering van gekleurde Nederlanders. In vertrouwelijke documenten van de partij is te lezen hoe Denk onderscheid maakt tussen mainstream media („msm”) zoals NRC, en ‘Denk-media’ zoals het Turks-nationalistische weblog DutchTurks.nl en de Marokkaans-Nederlandse vlogger Salaheddine. In deze laatste categorie kan de partij haar boodschap ongefilterd kwijt. De ‘msm’ worden daarentegen vaak gemeden of, wanneer een journalist té kritisch is, zelfs bestreden. Zo staat een Telegraaf-journaliste in november op de lijst met bezoekers van een optreden van dan nog Denk-politicus Sylvana Simons, in Amsterdam. De conclusie van Kamerlid en partijvoorzitter Selçuk Öztürk in de groepsapp: „Ik denk niet dat ze geweigerd kan worden.” Zijn advies: „Bewustzijn en haar geen kans geven… Alles opnemen en bewaren…”

Denk wilde een tijdlang geen vragen beantwoorden van Volkskrant-verslaggever Joost de Vries, nadat hij een artikel had geschreven waar Denk het niet mee eens is. Ook was hij niet welkom in het deel van de Tweede Kamer waar Denk is gehuisvest. Als De Vries in juli 2016 een positiever artikel over Denk publiceert, schrijft Kuzu op de groepsapp: „Het is een evenwichtig artikel. Joost mag weer komen :-)” Inmiddels staat de Volkskrant alweer op de ‘zwarte lijst’, net als NRC.

Afgelopen donderdag mailde NRC volgens afspraak vragen naar Denk, onder meer over de beweegredenen om trollen op sociale media in te zetten. Er volgde geen reactie. Zaterdagmiddag, een halve dag na de publicatie, zette Denk de tweede video online. Hierin weerlegde de partij niets maar wijst ze met de vinger naar andere politici. Kuzu: „Er wordt [door NRC] gedaan of politieke fake-accounts exclusief is voorbehouden aan ons.”

Het is de cruciale zin in Denks verdediging. De onthulling van NRC gaat immers niet over het aantal passieve ‘nepvolgers’ op Facebook en Twitter maar over de voor Denk actieve trollen op social media. Iets totaal anders.

In de video geeft Denk de media de schuld. NRC zou bezig zijn met „een heksenjacht” tegen Denk terwijl andere ‘msm’ de berichtgeving „klakkeloos” overnamen. Maar verzoeken om een toelichting van de partij, dit weekeinde gedaan door onder meer de Volkskrant en RTL Nieuws, wees de partij af. Hoe dat zit? Denk-woordvoerder Serkan Soytekin: „Wij geven gewoon geen toelichting.”

NRC probeerde zondag een bijeenkomst van Denk te bezoeken in een Zaandamse moskee om een reactie te krijgen van partijleider Kuzu. De verslaggever werd de toegang geweigerd.

