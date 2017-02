NRC checkt: ‘Deense topvoetballers meer naar buitenland dan Nederlandse’

De aanleiding

Nederlandse voetbalclubs hebben de aansluiting met de Europese top verloren, zowel financieel als in prestaties. „We zijn een opleidingsland geworden”, klinkt het. Maar volgens Ted van Leeuwen, sinds dit seizoen technisch directeur bij het Deense Esbjerg fB, verliest Nederland ook terrein als ‘kweekvijver’. „Als de huidige ontwikkelingen zich doorzetten, gaat Denemarken ons inhalen als opleidingsland”, zei de voormalig technisch directeur van onder meer Vitesse en FC Twente vorige maand in Voetbal International. „Het is niet voor niets dat afgelopen zomer meer spelers vanuit Denemarken naar het buitenland werden getransfereerd dan vanuit de eredivisie.”

Waar is het op gebaseerd?

Desgevraagd zegt Van Leeuwen dat die laatste uitspraak niet op data gebaseerd is. „Ik ben hier ook niet op aan het promoveren.” Hij vult aan dat hij ook bedoelde dat er meer Deense talenten het land verlaten voor ze doorgebroken zijn. Hij zegt wel dat hij met zijn bewering niet louter spelers van Deense en Nederlandse nationaliteit bedoelde.

En, klopt het?

Sinds afgelopen zomer telt Denemarken veertien clubs in de hoogste competitie. (Dat waren er er twaalf; de Nederlandse eredivisie telt achttien clubs.) We nemen voor beide landen de huidige clubs en kijken naar de transfers van afgelopen zomer. Voor Denemarken doen we dat ook bij jeugdteams van deze clubs, omdat Van Leeuwen het niet alleen over de hoogste divisie van het land heeft. Daarbij moet worden aangetekend: spelers jonger dan zestien kunnen formeel geen contract tekenen en gelden als amateurs. Zij vallen buiten de beschikbare data.

Volgens de KNVB maakten vanuit de Nederlandse eredivisieclubs afgelopen zomer 78 spelers een overstap naar het buitenland. Daarbij zijn niet meegerekend die spelers die verhuurd worden (staan immers nog onder contract hier) en ook niet verhuurde spelers die naar het buitenland terugkeren. Wel zitten er spelers bij die nog niet bij de selectie van het eerste hebben gespeeld en die dus in de vergelijking van Van Leeuwen niet meetellen voor Nederland. Tahith Chong (17) van Feyenoord bijvoorbeeld zat nog niet bij de selectie van het eerste voor hij naar Manchester United ging.

Dan Denemarken. Woordvoerder Pia Schou Nielsen van de Deense bond zegt niet over dergelijke gegevens te beschikken. Ook Lene Ugilt Hansen van de Deense Superliga zegt niet te kunnen helpen. We zijn aangewezen op datasite Transfermarkt.de, die gebruikmaakt van een netwerk van onbezoldigde voetbalvolgers die transfers per competitie bijhouden. De site is gezaghebbend, maar kan niet als officiële bron gezien worden.

Vanuit de Deense Superliga gingen volgens Transfermarkt.de 48 spelers naar een competitie over de grens, onder wie Nicolai Jørgensen naar Feyenoord. Daarbij waren geen verhuurconstructies. Nog eens zeven Deense spelers uit jeugdteams maakten de overstap naar het buitenland (onder wie twee naar de Faerøer). In totaal: 55 spelers.

Als we de site raadplegen voor de Nederlandse eredivisie, komen we op 57 spelers die vanuit de selecties van eerste elftallen een overstap naar het buitenland hebben gemaakt (geen huur of terugkeer na huur). Dat de KNVB op 78 overschrijvingen uitkomt, heeft onder meer te maken met het meetellen van talenten die nog moeten doorbreken.

Conclusie

Er vertrokken volgens Transfermarkt.de afgelopen zomer bijna evenveel spelers vanuit de achttien eredivisieselecties naar het buitenland als vanuit de veertien Deense Superligaclubs inclusief hun jeugdteams. Maar officiële cijfers ontbreken. Van Leeuwen zelf zegt zich ook niet baseren op een overzicht. We beoordelen de bewering als ongefundeerd.