De trol en de dubbele maat

Twee maanden geleden ontmoette ik in de Utrechtse wijk Lombok voor het eerst Denk-stemmers. In lunchroom Vlaai & Co aan het begin van de Kanaalstraat. Waarom Denk? „Elke Marokkaan wil dat iemand voor hem opkomt en niet voor de Nederlanders”, zei de gewezen makelaar Rachid Boudour. „Om een signaal te geven”, zei een andere klant.

Zondag, na de onthulling in deze krant dat Denk politieke vijanden bestookt via valse accounts op Facebook en Twitter, ben ik terug in de Kanaalstraat. Op het bankje onder de plataan zit een smeltende sneeuwman, op de stoep voor Vlaai & Co staat een groepje jongens. Drie jongens gaan Denk stemmen, ook na de onthulling. Twee weten nog niet of ze gaan stemmen. „Als een trol iemand is die valse informatie verspreidt, dan is er in jouw krant een trol aan het woord”, zegt een jongen met een headset op zijn hoofd. Dat geloven de anderen niet. Dat meer politieke partijen en media trollen gebruiken, geloven ze wel.

‘Welcome to the new world”, zegt een jonge ondernemer. Hij wil zich niet in „deze oorlog” mengen, vandaar dat hij niet met zijn naam in de krant wil. In de Volkskrant schrijven ook mensen onder pseudoniem, zegt hij. Hij herinnert zich de ingezonden brief van ene Fatima Dakmar. Dat Denk het terugdoet en dat de media het de partij kwalijk nemen, is een kwestie van „de dubbele maat”.

Het maakt de jonge ondernemer niet uit, dat er getrold wordt. „Het is een tool geworden om je mening kracht bij te zetten.” Misschien bestaat de persoon niet, maar de mening bestaat wel. En die mening, zegt hij, is belangrijk. „Wij moslims worden van alle kanten aangevallen. En dan staat iemand, Denk, daar recht tegenover.” De jongens voor Vlaai & Co knikken instemmend.

Wat is dat ineens met die „dubbele maat”? Uit de samentrekking van ‘met twee maten meten’ en ‘dubbele moraal’ is een nieuwe uitdrukking gefabriceerd voor iedereen die zich tekortgedaan voelt. Dat zijn er nogal veel in Nederland, en ze stemmen niet alleen op Denk.

Het verbaast me vooral van de jonge ondernemer met wie ik wat langer doorpraat. Hij is optimistisch, hij is betrokken bij zijn ouders, bij zijn buren, bij de Kanaalstraat. Denkt hij echt dat er verlossing zal komen van een partij die net zo hard verschillen onderstreept als Geert Wilders dat doet?

Wat zei de trollenkoning ook weer tegen Peer Gynt dat het verschil is tussen mensen en trollen? „Het motto van de mens is: wees trouw aan jezelf. Voor de trol geldt: heb aan jezelf genoeg.”

