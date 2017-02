De Hygiëna’s winnen het Leids Cabaretfestival

Het Vlaamse trio De Hygiëna’s heeft zaterdag het Leids Cabaretfestival gewonnen. De Publieksprijs ging naar solist Felix Heezemans.

Het optreden van De Hygiëna’s, stelde de jury was „een bonte avond van sketches en liedjes. Niet altijd op het hoogste niveau uitgevoerd of origineel, maar vaak ook wel goed geacteerd en verrassend. De Hygiëna’s scheppen hun eigen absurdistische realiteit, die droog en soms hilarisch is.” In de ogen van de jury waren de drie mannen ook „muzikaal”, al was hun rap „moeilijk te verstaan”.

Terugkerend element in het optreden van de drie jonge Vlamingen was het voordragen van bizarre radioreclames. Die werden afgewisseld met een loflied op Leiden, een middeleeuws heldendicht over paarden en een bonkige rap. Hun „Hamlet in één minuut” bestond uit een man die langdurig Hamlet roept, terwijl Hamlet niet luistert. De jury prees van die sketch de lef om een act ‘uit te melken’.

De volledig uit theaterprogrammeurs bestaande jury toonde zich ingenomen met het trio, „een nieuwe aflevering van het Vlaamse absurdisme”, omdat het afwijkt van bestaand cabaret. „Met hun vaart en geraffineerde rolverdeling laten De Hygiëna’s zien hoe een op volle toeren draaiend, goed gebekt theatertrio zich kan onderscheiden van de vele solisten in de programmering van theaters.”

Zo’n solist, met hopelijk een toekomst in die theaters, is Felix Heezemans (1983). Met zijn uitgekiende timing, weloverwogen rust, doorbroken door uitbarstingen van sterk gespeelde gekte zorgde hij voor een hilarisch en interessant half uur. De jury prees zijn „observatievermogen” en de herkenbaarheid van zijn „types”, maar vroeg zich ook af wat hij toevoegt aan „heersende clichés” en of de lach „zijn enige doel” was.

De derde finalist was het kwartet met de lange naam: PS en zo is het leven. Dat viertal verzorgde een echt sterk muzikaal optreden, met mooie, harmonieuze stemmen. De verbindende teksten waren aan de onvolgroeide kant. De jury prees de droge humor, die leidde tot een „verrassend en prikkelend” programma, met als kanttekening de vraag of „een avondvullend programma zonder duidelijk verhaal boeiend genoeg gaat zijn”.

De komende maanden zijn de drie finalisten te zien op hun Finalistentour langs de kleine zalen van de grote Nederlandse theaters.