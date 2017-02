Bush zwoer alle terrorisme uit te roeien en waar zijn we nu?

Het gaat tegenwoordig altijd over de Islamitische Staat, zijn gruwelijkheden en zijn al dan niet naderende einde, maar laten we het ook weer eens over Al-Qaeda hebben. Dat groeit en bloeit. Niet de centrale, ergens in Afghanistan of Pakistan, die is onder de Egyptische kinderarts (!) Ayman al-Zawahiri in verval geraakt. Maar met name de Jemenitische, Al-Qaeda-op-het-Arabisch-Schiereiland, kortweg AQAP.

Zoals Trump heeft aangekondigd de IS met wortel en tak te zullen uitroeien, zo zwoer George W. Bush in 2001 na 9/11 alle terrorisme uit de wereld te verdrijven. Hup, factcheck: op internet zijn talloze cijfers te vinden over terrorisme: het aantal aanslagen door de jaren heen, van welke ideologische richtingen, het aantal slachtoffers, en de kans dat een vluchteling u opblaast. Maar natuurlijk niet de cijfers waarnaar ik op zoek was: het aantal terroristen, destijds tijdens Bush, en nu. Maar het lijdt geen enkele twijfel dat er in 2001, toen Al-Qaeda toch al behoorlijk op gang was gekomen, een stúk minder terroristen waren dan nu. En nu in elk geval een stuk méér Al-Qaeda’s dan toen.

Allereerst: terrorisme is natuurlijk niet uit te roeien, zelfs al wordt het Israëlisch-Palestijnse conflict opgelost en alle andere kwesties in naam waarvan extremisten zich geroepen worden mensen op te blazen. Want dan verzinnen ze wel weer wat anders. Maar het is de internationale aanpak die juist de groei van het aantal terroristen in de hand werkt. Mijn bewijsstuk vandaag is de operatie die een Amerikaanse speciale eenheid in de nacht van 28 op 29 januari uitvoerde tegen een AQAP-bolwerk in het dorp Al-Jakla in het midden van Jemen. Er worden tegenwoordig goede zaken gedaan in nepnieuws, maar er zijn ook steeds meer groepen en groepjes journalisten die zich verenigen voor serieus onderzoek. Ik noemde eerder al turkeypurge.com, en vandaag kom ik met The Bureau of Investigative Journalism. Dat heeft een gedegen artikel gepubliceerd over die operatie.

Die ging van het begin af mis: de militairen raakten kennelijk in paniek en schoten op alles en iedereen. Volgens AQAP zijn 14 van zijn mannen gedood. De dorpelingen zeggen dat ook 25 burgers zijn gedood, van wie negen kinderen. Een van hen heeft u misschien al in de krant of op internet gezien: de achtjarige kleindochter van AQAP-ideoloog Anwar Awlaki (die zelf in 2011 bij een Amerikaanse droneaanval werd gedood). Haar foto, lachend, met een grote rode strik in haar haar, is op zich al een wervingsaffiche voor Al-Qaeda.

Wat het doel van de operatie was, blijft onduidelijk, maar eigenlijk doet dat er ook niet toe. Vergeet niet, AQAP is voor een groot deel ook een lokaal gewortelde organisatie. En net zoals eerder bij platgebombardeerde bruiloften krijgt het zo weer gehoor voor zijn boodschap dat er een westerse oorlog aan de gang is tegen moslims. Al-Qaeda profiteert hoe dan ook van de oorlog die Saoedi-Arabië intussen twee jaar met Amerikaanse en Britse steun tegen de Houthi-rebellen voert. Gewoon omdat extremisme gedijt in chaotische situaties.

Natuurlijk moet terreur worden bestreden. Maar zo niet.